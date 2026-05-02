El esperado combate entre Gilberto Ramírez y David Benavidez se perfila como uno de los eventos deportivos más emocionantes del año para los aficionados del boxeo. Si buscas dónde ver la pelea en Estados Unidos, la transmisión exclusiva estará disponible a través de DAZN PPV en vivo por internet. Los seguidores del buen pugilismo podrán disfrutar de cada asalto sintonizando la señal de DAZN TV desde cualquier dispositivo móvil o televisor inteligente.

Este enfrentamiento reúne a dos guerreros que han construido su sólida reputación basándose en un dominio netamente ofensivo durante toda su carrera. Ambos pugilistas llegan con argumentos contundentes y la firme intención de consolidar su autoridad en la parte alta de la división semipesada. Ramírez fundamenta su estrategia en el control del ritmo, utilizando un alto volumen de impactos y adueñándose del centro del ring. Por su parte, Benavidez apuesta por acelerar los intercambios con un estilo mucho más explosivo y una presión constante sobre su rival.

Si el peleador sinaloense logra mantener el orden táctico y marcar el tempo del combate, tendrá grandes posibilidades de construir una ventaja metódica. Sin embargo, si el llamado ‘Monstruo Mexicano’ impone su agresividad característica, la pelea podría romperse en episodios mucho más abiertos y frontales. Es en estos tramos de alta intensidad donde las combinaciones rápidas de Benavidez suelen forzar errores y marcar una diferencia definitiva.

¿Dónde ver pelea David Benavidez vs. Gilberto Ramírez por DAZN PPV?

La pelea David Benavidez vs. Gilberto “Zurdo” Ramírez se ve por DAZN PPV en vivo por Internet en la mayoría de países, y existen también otras plataformas oficiales según la región.

DAZN ofrece la transmisión Benavidez vs. Zurdo en PPV a nivel global; en la página de DAZN Perú aparece el evento como “Benavidez vs. Zurdo” en vivo por DAZN PPV , accesible vía streaming.

a nivel global; en la página de DAZN Perú aparece el evento como “Benavidez vs. Zurdo” en vivo por , accesible vía streaming. En Estados Unidos, la pelea se podrá ver vía DAZN Boxing PPV y también por Amazon Prime Video por “PBC PPV en Prime Video”, con precios informados de 79.99 USD (DAZN) y 99.99 USD (Prime Video).

Si en tu país existe versión local de DAZN (por ejemplo DAZN Perú, España, México, Estados Unidos, por nombrar algunos), deberás ingresar a la web o app oficial, buscar el evento “Benavidez vs. Zurdo” y verificar allí el precio exacto del PPV y las condiciones (suscripción + PPV o solo PPV), ya que esos detalles pueden variar y no siempre se listan públicamente para todos los territorios.

¿Dónde ver pelea David Benavidez vs. Gilberto Ramírez en USA, México y Latinoamérica?

Estados Unidos México España Resto de Latinoamérica Streaming PPV: Amazon Prime Video PPV y DAZN Boxing PPV. Streaming y TV: transmisión en TV Azteca (Canal 7, Box Azteca) gratis y en vivo, también por la web de TV Azteca Deportes, por cable en ESPN KnockOut y vía app Disney+ Premium, además de DAZN PPV donde esté disponible. El combate se podrá ver a través de DAZN en España, como streaming online.

El show comienza sobre las 02:00 de la madrugada (hora peninsular), del 2 al 3 de mayo. El combate entre Gilberto Ramírez y David Benavidez se podrá ver vía DAZN en la región donde el servicio esté disponible.

Día, hora y lugar de la pelea David Benavidez vs. Gilberto Ramírez

La pelea se celebra el sábado 2 de mayo de 2026 en el T‑Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, como parte de un evento especial de fin de semana de Cinco de Mayo.

La cartelera principal inicia aproximadamente a 6:00 p.m. CDMX, 8:00 p.m. ET (Estados Unidos), 9:00 p.m. Argentina y 2:00 a.m. España (madrugada)

La hora aproximada del combate estelar Ramírez vs. Benavidez se estima alrededor de 9:20 p.m. Tiempo del Centro de CDMX, 11:20 p.m. ET, 00:20 a.m. Argentina y 05:20 a.m. (horario peninsular de España).

Los horarios exactos de salida al ring pueden cambiar por duración de las peleas previas, y DAZN suele mostrar un contador o anuncio de la hora local una vez que compras el PPV o entras a la página del evento.