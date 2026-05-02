David Benavídez y Gilberto “Zurdo” Ramírez están a las puertas de escribir un capítulo mayúsculo en la historia del boxeo mexicano. Este sábado 2 de mayo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, se medirán por los títulos mundiales de peso crucero de la AMB y la OMB, en una batalla que trasciende lo estadístico: es una pelea por poder, prestigio y legado. En el marco del evento “Cinco de Mayo y Boxeo”, la noche se perfila como un escenario de máxima tensión, cargado de simbolismo para dos campeones que no conocen el camino fácil. ¿Quieres ver el combate de boxeo en TV abierta y GRATIS? La transmisión oficial estará a cargo del programa “La Casa del Boxeo” de BOX Azteca en el Canal 7 de Azteca Siete y, por streaming, en el sitio web de TV Azteca Deportes.

La función arrancará a las 19:00 horas del Tiempo del Centro de México, 9 p.m. ET y 6 p.m. PT , con una cartelera pensada para atrapar al aficionado desde el primer campanazo. Una vez más, Las Vegas se erige como la capital del boxeo, convirtiéndose en el punto de encuentro donde se cruzan la élite del deporte, las grandes luces y las peleas que definen carreras.

Benavídez llega invicto, con un récord de 31 victorias, la mayoría por nocaut, y con la convicción de que este es el momento de dar un nuevo golpe a la mesa. Tras dominar en el peso supermediano y probarse en categorías superiores, el “Monstruo Mexicano” quiere demostrar que su presión sofocante, su volumen incesante y su pegada pesada también pueden imponer respeto en las 200 libras.

En la esquina opuesta lo espera Ramírez, poseedor de una marca de 48 triunfos y una sola derrota, además de un presente como campeón unificado del peso crucero. “El Zurdo” ha construido su carrera con inteligencia y oficio, pasando de ser un estilista fino a un campeón completo, capaz de marcar el ritmo de las peleas, manejar las distancias con frialdad y castigar con precisión quirúrgica cuando el rival se equivoca.

Sobre el papel, el combate enfrenta dos identidades claras: la agresividad implacable de Benavídez contra la pulcritud táctica de Ramírez. En una división tan exigente como el peso crucero, el margen de error es prácticamente inexistente; un solo ajuste defensivo, un cambio de plan a medio combate o una mano limpia en el momento justo pueden inclinar de golpe el destino de una pelea que ya se siente grande antes de que suene la primera campana.

¿Dónde ver Box Azteca 7 en vivo, pelea de David Benavídez vs. Gilberto Ramírez en México?

TV Azteca se encargará de llevar la transmisión oficial de la pelea entre David Benavídez y Gilberto “El Zurdo” Ramírez de forma gratuita. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 de señal abierta o buscar los canales respectivas en los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, pelea de David Benavídez vs. Zurdo Ramírez?

Debes ingresar al sitio web de www.aztecadeportes.com para seguir la pelea entre David Benavídez vs. Gilberto “El Zurdo” Ramírez en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular. También, cuentas con la opción de hacerlo descargando la app de TV Azteca en Google Play Store (Android) o desde la App Store de Apple (iOS).

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Benavídez vs. Ramírez: fecha, horario, TV y dónde ver en vivo la pelea de boxeo

Pelea : David Benavídez vs. Gilberto Ramírez

: David Benavídez vs. Gilberto Ramírez Día : Sábado 2 de mayo de 2026

: Sábado 2 de mayo de 2026 Hora : 21:00 horas del Tiempo de Centro; 11 p.m. ET / 8 p.m. PT

: 21:00 horas del Tiempo de Centro; 11 p.m. ET / 8 p.m. PT TV : Azteca 7 (Box Azteca 7: La Casa del Boxeo)

: Azteca 7 (Box Azteca 7: La Casa del Boxeo) Streaming : Web de Azteca Deportes y app de TV Azteca Deportes

: Web de Azteca Deportes y app de TV Azteca Deportes Títulos en juego : AMB, OMB, CMB y FIB

: AMB, OMB, CMB y FIB Rounds : 12

: 12 Categoría : peso crucero

: peso crucero Ring : T-Mobile Arena

: T-Mobile Arena Lugar: Las Vegas, Nevada (Estados Unidos)