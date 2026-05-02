Este sábado 2 de mayo se llevará a cabo el Derby de Kentucky 2026 en el legendario hipódromo de Churchill Downs en Louisville, Kentucky. Dicho escenario se convertirá nuevamente en el epicentro del deporte mundial para celebrar la edición 152 del legendario torneo. Dicho ello, conoce aquí a qué hora iniciará y qué canales de TV transmitirán el evento EN VIVO y EN DIRECTO.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que la histórica carrera, que se celebra cada año el primer sábado de mayo, contará con 20 purasangres (entre ellos, The Puma y Chief Wallabee) que competirán frente a más de 100 mil aficionados.

El Derby de Kentucky 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: LEANDRO LOZADA / AFP)

¿A qué hora ver EN VIVO el Derby de Kentucky 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el Derby de Kentucky 2026 este sábado 2 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la competición en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:57 pm

Estados Unidos (CT): 5:57 pm

Estados Unidos (MT): 4:57 pm

Estados Unidos (PT): 3:57 pm

México (CDMX): 4:57 pm

España: 12:57 am del domingo 3 de mayo

Puerto Rico: 6:57 pm

República Dominicana: 6:57 pm

Panamá: 5:57 pm

Costa Rica: 4:57 pm

El Salvador: 4:57 pm

Guatemala: 4:57 pm

Honduras: 4:57 pm

Nicaragua: 4:57 pm

Argentina: 7:57 pm

Brasil (Brasilia): 7:57 pm

Uruguay: 7:57 pm

Chile (Santiago): 6:57 pm

Paraguay: 7:57 pm

Bolivia: 6:57 pm

Venezuela: 6:57 pm

Ecuador: 5:57 pm

Perú: 5:57 pm

Colombia: 5:57 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Derby de Kentucky 2026?

Si te encuentras en Estados Unidos, México y Venezuela podrás ver el Derby de Kentucky 2026 este sábado 2 de mayo a través de NBC (a partir de las 2:30 pm ET) y Peacock (desde las 12:00 pm ET).