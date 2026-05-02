El Derby de Kentucky 2026 ya está en marcha y vuelve a captar la atención de los fanáticos de las carreras de caballos en Estados Unidos y Latinoamérica. Conocido como “los dos minutos más emocionantes del deporte”, el evento se corre en el hipódromo de Churchill Downs en Louisville, Kentucky, y reúne tradición, velocidad y mucha expectativa alrededor de los favoritos. Para esta edición, el panorama luce muy abierto, con The Puma y Chief Wallabee entre los nombres más comentados antes de la largada y dentro de una jornada que promete máxima intensidad. Si te preguntas cómo ver el Derby de Kentucky 2026 en vivo grati, te compartimos las opciones de canales TV y streaming que permiten ver la carrera desde cualquier dispositivo.

Este año, el Kentucky Derby celebra su edición número 152, consolidándose como una de las competencias más icónicas del calendario hípico. La emoción no solo está en el podio, sino también en la composición de la carrera, que reúne hasta 20 caballos según las inscripciones y posibles bajas de último momento. Para 2026, el campo está prácticamente completo, con 19 ejemplares confirmados tras algunos scratches.

¿Cuál es el horario de la carrera del Derby de Kentucky 2026?

El Derby de Kentucky 2026 se realiza el sábado 2 de mayo de 2026 a las 6:57 p.m. ET (hora del este de Estados Unidos). Para Perú (Lima), esto corresponde a las 5:57 p.m. hora local. A continuación, te comparto los horarios para el resto del mundo:

España (peninsular): 00:57 del día siguiente

Argentina: 19:57

Uruguay: 19:57

Paraguay: 19:57

Brasil (hora de Brasilia): 19:57 (conversión desde España)

Chile (Santiago): 19:57

Bolivia: 18:57 (conversión desde España)

Venezuela: 18:57

Colombia: 17:57

Ecuador: 17:57

Panamá: 17:57 (equivalente a Colombia)

México (hora del centro, CDMX): 16:57

Honduras: 16:57

El Salvador: 16:57

Nicaragua: 16:57

Costa Rica: 16:57 (bloque Centroamérica)

¿Qué canales TV y streaming transmiten el Derby de Kentucky 2026 en Estados Unidos y Latinoamérica?

En Estados Unidos

TV abierta : NBC (cobertura desde las 2:30 p.m. ET) y otras plataformas que incluyen ese canal (como DirecTV, Sling y Hulu + Live TV)

: NBC (cobertura desde las 2:30 p.m. ET) y otras plataformas que incluyen ese canal (como DirecTV, Sling y Hulu + Live TV) Streaming: Peacock (cobertura desde las 12:00 p.m. ET)

En Latinoamérica

Canal de TV : ESPN

: ESPN Streaming: Disney Plus Premium

¿Qué opciones gratuitas hay para ver el Derby de Kentucky 2026?

En Estados Unidos: NBC transmite el Derby de Kentucky en señal abierta gratuita. Peacock ofrece el evento por streaming, pero puedes verlo gratis por internet a través de plataformas que incluyan NBC como DirecTV (con periodo de prueba gratuito de cinco días), Sling y Hulu + Live TV.