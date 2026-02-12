El jefe de clima de las Naciones Unidas (ONU), Simon Stiell, instó este jueves a los países a unirse contra una “amenaza sin precedentes” a la cooperación internacional por parte de fuerzas favorables a los combustibles fósiles, justo cuando el presidente estadounidense Donald Trump sacude el orden mundial.

“Nos encontramos frente a nuevo desorden mundial”, afirmó Stiell en Estambul.

“Este es un periodo de inestabilidad e inseguridad. De armas fuertes y guerras comerciales. El concepto mismo de cooperación internacional está siendo atacado”, añadió en Turquía, que en noviembre acogerá la conferencia del clima de la ONU COP31.

El alto cargo considera “difícil imaginar una década durante la cual la cooperación internacional en materia de clima propició más avances concretos” pero dio la voz de alarma sobre “una amenaza sin precedente”.

Una amenaza que, según él, proviene “de quienes están determinados a usar su poder para desafiar la lógica económica y científica y acrecentar la dependencia respecto al carbón, el petróleo y el gas contaminantes”. No citó ningún país.

Stiell pronunció el discurso en presencia del ministro de Medio Ambiente turco Murat Kurum y del presidente de la COP30, André Correa do Lago.

El ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Turquía, Murat Kurum (centro), habla junto al secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simon Stiell (izq.), y el presidente de la COP30, André Correa do Lago (der.), durante una nueva conferencia en Estambul el 12 de febrero de 2026, antes de la COP31 de Naciones Unidas en noviembre. (Foto de Yasin AKGUL / AFP)

Trump emprendió desde su regreso al poder un vasto retroceso en materia climática. Este jueves prevé derogar un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medioambiente.

Antes el presidente republicano ya se salió del Acuerdo de París sobre le clima.

Este cambio de rumbo, que muy probablemente será impugnado ante los tribunales, supondrá un duro golpe para la acción climática de Estados Unidos, el principal emisor de sustancias contaminantes.

Se prevé además que el anuncio de este jueves esté acompañado de la supresión de las normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero para los automóviles.

Donald Trump considera el calentamiento global la “mayor estafa” de la historia y elogia el petróleo y el carbón.