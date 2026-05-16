Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
Fuertes lluvias golpean el Perú. Fotocomposición: Perplexity, ChatGPT, para Diario Gestión
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Redacción Gestión
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ahora podría prolongarse hasta febrero del 2027 y alcanzar una intensidad moderada entre mayo y agosto de este año, escenario que elevaría el riesgo de lluvias sobre lo normal en la costa norte peruana.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) mantuvo el estado de tras evaluar las condiciones oceánicas y atmosféricas actuales, así como los últimos pronósticos climáticos nacionales e internacionales.

. El escenario más probable es un evento débil, aunque no se descarta una intensidad moderada hacia noviembre y diciembre de este año en esa zona del mar.

El Niño podría ser moderado hasta agosto. FOTOS: NILO VILELA
El Niño podría ser moderado hasta agosto. FOTOS: NILO VILELA

Lluvias y temperaturas seguirían elevadas

Para el trimestre mayo-julio, el organismo prevé , con lluvias localizadas principalmente durante mayo, en medio de la transición hacia la temporada seca.

Además, se espera que las temperaturas del aire permanezcan por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa peruana. En el plano hidrológico, el ENFEN proyecta el predominio de caudales normales en la región hidrográfica del Pacífico.

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Anchoveta podría profundizarse

En relación con los recursos pesqueros, el organismo indicó que el podría provocar que los cardúmenes de anchoveta tiendan a profundizarse durante las próximas semanas. Esto suele dificultar la pesca, pues el recurso se aleja de la orilla.

Además, el proceso reproductivo de esta especie se mantendría en estado de reposo, siguiendo el patrón histórico observado en las últimas semanas.

Ante este escenario, el ENFEN recomendó a las autoridades considerar los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales para adoptar medidas de prevención y reducción del riesgo de desastres frente a la continuidad de El Niño Costero y el probable desarrollo de El Niño en el Pacífico central durante la próxima temporada de lluvias, entre setiembre del 2026 y abril del 2027.

La entidad indicó que continuará monitoreando las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y pesqueras. El próximo comunicado oficial será emitido el 29 de mayo del 2026.

El calentamiento del mar podría provocar que los cardúmenes de anchoveta se profundicen. (Foto: PRODUCE)
El calentamiento del mar podría provocar que los cardúmenes de anchoveta se profundicen. (Foto: PRODUCE)
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