¿Cómo marcha hoy la operación de Meliá en Perú y qué resultados vienen registrando en este inicio de 2026?

Actualmente operamos tres hoteles en el país: INNSiDE by Meliá Lima Miraflores , Meliá Lima en San Isidro y un tercer hotel en Cusco ( La Paccha Affiliated by Meliá ) , que abrimos el 1 de enero. Nuestra presencia en Perú se remonta a hace más de 25 años, con la apertura del Meliá Lima en el 2000, siendo una de las primeras cadenas internacionales en apostar por el país.

En este primer trimestre vemos un desempeño positivo. El INNSiDE Miraflores, por ejemplo, mantiene un crecimiento sostenido y viene superando resultados año tras año. Es un hotel bien ubicado, con alta demanda tanto del turismo internacional como nacional. Hoy, Miraflores concentra gran parte de ese flujo, incluso el corporativo, por su combinación de ocio y negocio y por ser una zona caminable y segura, algo cada vez más valorado por los visitantes.

El Meliá Lima, en San Isidro, sigue enfocado en el segmento corporativo, aunque al final ambos hoteles se complementan dentro de la misma operación. En Cusco, el hotel aún está en etapa de posicionamiento de marca, pero la ubicación —a 10 minutos de la Plaza de Armas— lo convierte en una apuesta sólida. Además, evaluamos seguir creciendo allí con propuestas de mayor categoría, dado que es un destino clave para consolidar el circuito Lima-Cusco.

A nivel de ocupación, ¿cómo vienen operando los tres hoteles?

Miraflores atraviesa un muy buen momento. En estos primeros meses registra ocupaciones promedio de entre 70% y 80%, con una demanda sólida . Es un producto ya afianzado, bien posicionado y que responde a las expectativas del cliente, impulsado también por la calidad del servicio, que es uno de nuestros principales diferenciales.

En San Isidro, en cambio, vemos un menor dinamismo, con ocupaciones alrededor del 60%. Parte del negocio corporativo se ha desplazado hacia Miraflores y, además, este año se han reducido los grandes eventos, que eran una fuente importante de demanda para este hotel. Factores como la coyuntura política también han influido en la confianza del cliente internacional. Cusco, por su parte, muestra un desempeño positivo. Tras un periodo inicial de transición, hoy el hotel registra ocupaciones cercanas al 70% , con picos de hasta 100% en temporadas de alta demanda.

¿Evalúan ampliaciones o nuevos espacios en estos hoteles?

Más que ampliaciones, estamos enfocados en renovaciones, especialmente en el Meliá Lima (San Isidro) . Tenemos previsto actualizar áreas clave como el lobby, los salones de conferencias y restaurantes. Es un proyecto importante, aunque se ejecutará por etapas para no afectar la operación ni la calidad del servicio.

¿Estas intervenciones responden a un cambio en el concepto del hotel?

Apuntan a actualizar el producto. Es un hotel con identidad y trayectoria, pero el mercado evoluciona y los clientes demandan espacios más contemporáneos. Buscamos equilibrar esa esencia con una propuesta más actual. El proyecto completo puede ejecutarse en aproximadamente tres meses, pero no se realizará todo a la vez. Se hará por partes, en función de la operación y la disponibilidad de insumos.

¿Qué nivel de inversión contempla este plan?

Estamos hablando de una inversión cercana al US$ 1 millón.

LEA TAMBIÉN De lujo: Grupo Meliá alista su primer hotel The Meliá Collection en Centro Histórico de Lima

Lati Naimi, director general de Meliá Lima, detalla los planes de expansión de la cadena en Perú y su apuesta por el segmento lujo. Foto: GEC

La nueva apuesta de Meliá: el centro de Lima

Entre las novedades de Meliá está es su ingreso al centro de Lima. ¿Cómo avanza el desarrollo The Meliá Collection Casa de la Pila?

El proyecto, que ahora se denominaría The Meliá Collection Palacio de la Pila, avanza con la recuperación de una fachada de 1914, de la época republicana. Inicialmente estaba previsto abrir este año, pero al tratarse de un inmueble parcialmente protegido, los trabajos requieren métodos tradicionales, lo que ha extendido los plazos. La apertura se proyecta para el primer semestre de 2027.

Será un hotel de 110 habitaciones, ubicado a pocos metros de la Plaza de Armas y el Palacio de Gobierno, bajo la marca Meliá Collection, con altos estándares de calidad. Es una apuesta importante para revalorizar el centro de Lima y contribuir a que recupere protagonismo dentro de la oferta turística.

LEA TAMBIÉN Miraflores y Cusco más allá de la vivienda: los proyectos hoteleros que prepara Armando Paredes

¿Qué perfil de cliente apuntan a captar con este nuevo hotel?

Está enfocado en el segmento de lujo. Apuntamos principalmente a turistas internacionales —europeos, estadounidenses y asiáticos— interesados en la historia, la cultura y el legado del Perú . Es un cliente que busca una experiencia vinculada al patrimonio y está dispuesto a pagar por un servicio de alto nivel.

¿Qué nivel de inversión demanda el proyecto y cómo se ejecutará?

La inversión estimada se sitúa entre US$ 8 millones y US$ 10 millones para el proyecto total, aunque al tratarse de una obra en desarrollo, estos montos pueden ajustarse.

El desarrollo contempla más de una etapa. ¿Cómo será la ejecución?

El proyecto se desarrolla en dos frentes. La primera fase incluye las áreas comunes y parte de las habitaciones, y es la que abriría en 2027 . La segunda etapa incorporará principalmente las suites, en un edificio con mayor flexibilidad estructural. Con ello, el hotel debería estar completamente terminado hacia 2028.

Meliá refuerza su apuesta por el segmento lujo en Perú, con nuevos desarrollos orientados a un viajero internacional que prioriza experiencias y servicio personalizado. La cadena ve espacio para crecer en destinos clave como Lima, Cusco y el norte del país. Foto: GEC

Los nuevos proyectos de Meliá en Perú

¿Evalúan nuevos desarrollos hoteleros en Perú?

Por crecimiento orgánico, el siguiente paso natural sería Arequipa. Estamos evaluando dos proyectos en esa ciudad. También analizamos un proyecto de lujo en Cusco y oportunidades en el norte del país, en destinos como Máncora (Piura) y Punta Sal (Tunbes).

¿Cuántos proyectos tienen actualmente en evaluación?

Entre cuatro y seis . Además de los mencionados, también vemos oportunidades en Lima, específicamente en Miraflores y Barranco.

¿En qué horizonte se concretarían estas iniciativas?

No son proyectos inmediatos. Están pensados para desarrollarse entre 2027 y 2028.

LEA TAMBIÉN Carlos Añaños después de AJE: sus inversiones y mentoría en su nueva etapa en Perú

¿Qué niveles de inversión contemplan?

Depende del proyecto. Por ejemplo, el de Barranco ronda los US$ 15 millones, al igual que uno en el norte. En el caso de Cusco, hablamos de una inversión superior a los US$ 50 millones. En conjunto, son montos relevantes.

¿Qué marcas del grupo estarían detrás de estos desarrollos?

Buscamos diversificar el portafolio con distintas marcas como Meliá Collection, Gran Meliá, Sol Meliá o Meliá, según el tipo de proyecto.

Se observa una apuesta por el segmento de lujo. ¿Cómo ven esa demanda?

El segmento lujo siempre ha sido importante, pero tras la pandemia ha cobrado más relevancia. Hoy el cliente prioriza experiencias de calidad sobre volumen. Busca un servicio más personalizado, evitar masificaciones y aprovechar mejor su tiempo. Está dispuesto a invertir más en ese tipo de experiencias.

LEA TAMBIÉN El mar llama a Accor: los hoteles de playa que abrirá en Perú y nuevas marcas en la mira