La inflación anual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, subió 4.07% en julio , es decir, su mayor tasa desde octubre del 2023 (4.34%) y el quinto mes continuo fuera del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre 1% y 3%. Una de las razones principales es el alza del precio de los combustibles.

Para el año, las recientes expectativas sobre la inflación no lucen mejores: analistas económicos y del sistema financiero esperan una variación de 3.85% y 3.55% , respectivamente, para el 2026. En tanto, las empresas no financieras “marcan” un 3%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Todo ello impacta negativamente en la capacidad adquisitiva de las familias.

Además, las expectativas de inflación a 12 meses se ubican en 3.01%, por encima de, por ejemplo, abril, mayo y junio.

Inflación a 12 meses. Fuente: BCRP

A esta información, que toma a Lima como referencia, vale la pena sumarle las dinámicas regionales. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) analiza a 26 ciudades (incluida la de la capital). Las diferencias son marcadas y revela quiénes en el país son hoy los más golpeados por los mayores precios.

Al menos son 12 ciudades las que superan el incremento de 3%, siendo la más impactada Puerto Maldonado (Madre de Dios). En esta zona, el IPC aumentó 7.96%.

Las otras son:

Arequipa (4.13%) Moquegua (4.10%) Lima Metropolitana (4.07%) Huancayo (4.02%) Cerro de Pasco (3.99%) Abancay (3.94%) Cusco (3.43%) Huancavelica (3.34%) Ica (3.17%) Puno (3.15%) Cajamarca (3.12%)

Como se indicó líneas arriba, el rubro transportes fue el que más presionó a los precios. Entre agosto 2025 - julio 2026, aumentó 12.46%, sobre todo por combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal (19.24%) y transporte de pasajeros por carretera (15.74%).

Esto se trasladó, sumado a los embates de El Niño en los cultivos, en parte sobre el precio de los alimentos en el país. Este rubro aumentó 3.46% a julio, en particular, por el incremento de 8.08% en carne y 8.23% en frutas.

Precio de alimentos aumentó 3.46% a julio. | Foto: Andina

Factores protagonistas en julio

Solo en julio, tasa mensual, Chimbote lideró el incremento de precios, con 0.72%. Le siguen Ica (0.64%), Tacna (0.54%), Huancavelica (0.53%) y Ayacucho (0.53%).

En julio de 2026, los precios al consumidor registraron incrementos en 26 ciudades del país. Destacó Chimbote con la mayor variación positiva (0.72%); le siguió Ica, con 0.64%.

Puntualmente, en julio de 2026, la variación positiva del IPC nacional se explicó principalmente por el incremento de precios en alimentos básicos y productos agrícolas.

Destacaron las alzas en el pollo y sus cortes, huevos de gallina, pescados como el jurel, así como en frutas (limón, manzana israel, mandarina, mango y sandía) y en productos agrícolas como tomate y ají amarillo.

Cabe señalar que también se incrementaron los pasajes en ómnibus interprovincial, los pasajes aéreos nacionales e internacionales.