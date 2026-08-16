La inflación anual, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Lima Metropolitana, subió 4.07% en julio, es decir, su mayor tasa desde octubre del 2023 (4.34%) y el quinto mes continuo fuera del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entre 1% y 3%. Una de las razones principales es el alza del precio de los combustibles.
Para el año, las recientes expectativas sobre la inflación no lucen mejores: analistas económicos y del sistema financiero esperan una variación de 3.85% y 3.55%, respectivamente, para el 2026. En tanto, las empresas no financieras “marcan” un 3%, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Todo ello impacta negativamente en la capacidad adquisitiva de las familias.
Además, las expectativas de inflación a 12 meses se ubican en 3.01%, por encima de, por ejemplo, abril, mayo y junio.
A esta información, que toma a Lima como referencia, vale la pena sumarle las dinámicas regionales. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) analiza a 26 ciudades (incluida la de la capital). Las diferencias son marcadas y revela quiénes en el país son hoy los más golpeados por los mayores precios.
Al menos son 12 ciudades las que superan el incremento de 3%, siendo la más impactada Puerto Maldonado (Madre de Dios). En esta zona, el IPC aumentó 7.96%.
Las otras son:
- Arequipa (4.13%)
- Moquegua (4.10%)
- Lima Metropolitana (4.07%)
- Huancayo (4.02%)
- Cerro de Pasco (3.99%)
- Abancay (3.94%)
- Cusco (3.43%)
- Huancavelica (3.34%)
- Ica (3.17%)
- Puno (3.15%)
- Cajamarca (3.12%)
Como se indicó líneas arriba, el rubro transportes fue el que más presionó a los precios. Entre agosto 2025 - julio 2026, aumentó 12.46%, sobre todo por combustibles y lubricantes para equipo de transporte personal (19.24%) y transporte de pasajeros por carretera (15.74%).
Esto se trasladó, sumado a los embates de El Niño en los cultivos, en parte sobre el precio de los alimentos en el país. Este rubro aumentó 3.46% a julio, en particular, por el incremento de 8.08% en carne y 8.23% en frutas.
Factores protagonistas en julio
Solo en julio, tasa mensual, Chimbote lideró el incremento de precios, con 0.72%. Le siguen Ica (0.64%), Tacna (0.54%), Huancavelica (0.53%) y Ayacucho (0.53%).
Puntualmente, en julio de 2026, la variación positiva del IPC nacional se explicó principalmente por el incremento de precios en alimentos básicos y productos agrícolas.
Destacaron las alzas en el pollo y sus cortes, huevos de gallina, pescados como el jurel, así como en frutas (limón, manzana israel, mandarina, mango y sandía) y en productos agrícolas como tomate y ají amarillo.
Cabe señalar que también se incrementaron los pasajes en ómnibus interprovincial, los pasajes aéreos nacionales e internacionales.