El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) declaró la emergencia sanitaria a nivel nacional por 90 días calendario debido a la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en aves de corral.

Esta medida decretada por la entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) podrá ampliarse o reducirse de acuerdo con la evaluación epidemiológica de la influenza aviar.

Durante la emergencia, las direcciones ejecutivas del Senasa y la Dirección de Sanidad Animal ejecutarán acciones de vigilancia y aplicarán las medidas sanitarias y administrativas requeridas en la ley para contener el virus.

Senasa resaltó que los propietarios o responsables de predios donde haya casos de gripe aviar deberán cumplir las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria. En caso de que no lo hagan, Senasa podrá imponer sanciones.

Cabe añadir que el brote de influenza aviar se registró en un corral de San Vicente de Cañete, al sur de Lima.

Desde el Senasa señalan que no hay ningún riesgo de transmisión de la influenza aviar con el consumo de pollo o huevos. Foto: AFP

Mario Bonifaz, director general de Sanidad Animal del Senasa, informó que no hay ningún riesgo de transmisión de influenza con el consumo de pollo o huevos.

“De manera enfática, descartar que haya algún tipo de transmisión a través de carnes (o) de huevos, considerando, además, la cocción a la que estos productos son sometidos durante el proceso de preparación. El virus es bastante débil, bastante sensible al proceso de cocción, por lo tanto, no hay ningún tipo de riesgo”, dijo a RPP.

Respecto a los productos avícolas comercializados, aclaró que todos pasan por inspección veterinaria, lo que garantiza que estas aves que dan la carne y huevos no están enfermas.

Bonifaz señaló que el brote de gripe aviar se registró en gallos de pelea, por lo que “no hemos tenido presencia de esta enfermedad ni en pollos que producen carne, ni en gallinas de postura ni en otro tipo de ave comercial”.