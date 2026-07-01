Según el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), ese evento tendría magnitud fuerte entre junio y setiembre de 2026. Hasta diciembre, disminuiría a moderado y, hasta el verano de 2027, se estima en un 48% que sea de carácter fuerte y en un 46% que sea moderado.

En línea con esas proyecciones, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) elaboró nuevos pronósticos que proyectan temperaturas máximas y mínimas superiores a lo normal que pueden propiciar la ocurrencia de plagas que afectan a diversos cultivos.

Mayor riesgo de mosca de la fruta

La entidad explica que, para el trimestre de julio a setiembre, la previsión es que se presenten temperatura máximas y mínimas predominantemente superiores a lo normal, y el aumento de la temperatura diurna de intensidad moderada a extrema en la costa durante los próximos día. Esto propiciaría la presencia de la mosca de la fruta.

Condiciones favorables para el desarrollo de la mosca de la fruta. | Fuente: Senamhi

Estas condiciones térmicas, junto con la disponibilidad de frutos hospedantes de esa plaga -advierte el Senamhi-, favorecerían la actividad biológica de la mosca de la fruta, promoviendo la oviposición y el desarrollo de estados inmaduros de ese organismo nocivo.

Refiere que los mapas de pronóstico muestran la persistencia de condiciones favorables para la mosca de la fruta en gran parte de la costa, desde Tumbes hasta Tacna, así como condiciones muy favorables para dicha plaga en algunos sectores como Piura, Lambayeque, La Libertad e Ica, donde podría incrementarse el riesgo de infestación.

Plagas amenazan también a cafetales

Asimismo, la entidad prevé que las lluvias entre normales a superiores a lo normal en la selva norte baja hasta agosto puedan ocasionar la presencia de la broca del café, un pequeño escarabajo que penetra el fruto antes mencionado y se alimenta de su grano, afectando la calidad y rendimiento de los cultivos.

La alta humedad, acompañadas de temperaturas más elevadas, favorecerían la supervivencia de adultos, la oviposición y el desarrollo de estados inmaduros dentro del fruto, mientras que la etapa de maduración del café incrementa la disponibilidad de hospedero.

Este escenario podría traducirse en mayores niveles de infestación y daño al grano de café, subraya.

Condiciones favorables para el desarrollo de la plaga de la Broca del café. | Fuente: Senamhi

En tanto, los pronósticos de riesgo agroclimático del Senamhi refieren que, en las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca, las temperaturas sobre lo normal puedan causar también una mayor incidencia de la roya amarilla, la cual ataca las hojas de los cafetales, reduciendo su producción.

Otros cultivos en riesgo

Esos mismos pronósticos prevén que, en el caso de la papa que se cultiva en la costa central y sur, las temperaturas superiores a sus valores normales podrían favorecer una mayor incidencia de plagas propias de la estación, como gusanos de tierra, mosca minadora, polilla de la papa y prodiplosis.

Realizan evaluaciones sanitarias para detectar plagas en cultivos de palta, naranja, papa y haba.

Otro de los cultivos principales en riesgo son los de maíz en la región de la costa, donde -refiere el Senamhi- El Niño costero podría aumentar el riesgo fitosanitario por plagas en plantaciones de maíz amarillo duro, próximas a instalarse o que se encuentren en fases vegetativas en curso.

Además, recomienda mantener el monitoreo fitosanitario frente a la posible incidencia de plagas como gusano cogollero y gorgojo del grano que afectan al maíz.

Igualmente, la entidad advierte que, para el caso de los cultivos de cacao en la selva central, en sectores con mayores acumulados de lluvia, la persistencia de humedad podría favorecer la incidencia de plagas y enfermedades, sobre todo bajo un manejo agronómico deficiente.

¿Qué atrae a las plagas?

Consultado por Gestión sobre el tema, el experto en temas agroclimáticos, Ulises Osorio, refirere que, en realidad, desde el 2022 hasta ahora se aprecia en el Perú una mayor presencia de plagas, debido a la ocurrencia de vientos intensos a nivel de tropósfera, que han reducido la humedad ambiental.

Esa situación, explica, ha llevado a que las plantas sufran lo que se conoce como un estrés abiótico, caracterizado por la acumulación de azúcar que atrae a plagas distintas a las usuales, como lepidópteros, mariposas, gusanos que atacan las hojas o succionan la savia, así como los glucóxidos, las querezas y trípidos.

Esas plagas, anota, atacan a todo cultivo sin excepción y, actualmente, los que están siendo más perjudicados son los sembríos de arándanos, que muestran mayor expansión. Esto afecta la calidad de los frutos, así como frutales como las naranjas, mandarinas, melones, maracuyá, entre otros.

Mayor costo de plaguicidas

Esa situación, según Osorio, podría ser exacerbada por el Fenómeno El Niño, que puede llevar a retrasos de lluvias y aumentar el estrés hídrico sobre los cultivos. Esto conduciría a un mayor uso de agroquímicos y pesticidas, en un intento por controlar el avance de las plagas.

Al respecto, según Agraria.pe, el ex ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Eduardo Mostajo, refiere que los registros actuales evidencian un incremento sostenido en el índice MTD de captura diaria de la mosca de la fruta en la red oficial de trampas instalado en diversas regiones del Perú.

Refiere que la proliferación de esa plaga genera impactos económicos directos e indirectos; en el primer caso, reflejados en la caída prematura de frutas y el aumento del costo de plaguicidas.

Impacto en agroexportadores

En el segundo caso, refiere que, ante la presencia de la plaga, los mercados internacionales endurecen sus fronteras, obligando a los exportadores peruanos a aplicar costosos tratamientos cuarentenarios adicionales (como el tratamiento hidrotérmico para el mango o el tratamiento en frío para uvas y cítricos).

Estos protocolos obligatorios, indica, incrementan de forma severa los costos logísticos, reducen la vida útil comercial de la fruta fresca en los puntos de destino y restringen la competitividad frente a competidores internacionales que resguardan eficientemente sus fronteras agrícolas.

Gestión consultó al Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), así como al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), sobre las medidas que tienen en el radar para controlar o prevenir la ocurrencia de plagas ante las previsiones de un fenómeno El Niño de magnitud fuerte en el país, pero hasta el cierre de este reporte no recibimos respuesta.