Las condiciones climáticas ahora son propicias para una mayor presencia de la mosca de la fruta en regiones costeras, según Senamhi. | Gob.pe
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Elías García Olano
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Las previsiones de alteraciones climáticas en diversas regiones del Perú a causa del Fenómeno El Niño (FEN) que se avizoran hasta el verano del 2027 traerán consigo no sólo el riesgo de huaicos e inundaciones, sino de otros efectos nocivos sobre nuestros principales cultivos.

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