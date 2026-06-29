La Municipalidad de Chosica comenzó con los trabajos de reforzamiento de diques secos en las zonas altas del distrito, para prepararse ante el Fenómeno El Niño Global y El Niño Costero 2026-2027 y proteger a más de 1,500 familias vulnerables a huaicos y deslizamientos.

Con maquinaria pesada, se viene construyendo diques trapezoidales y estructuras cohesionadas en la margen derecha de la microcuenca La Vizcachera, una de las más extensas de Chosica y compuesta por 13 tributarios, según la agencia Andina.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Gustavo Mayor, señaló que estas estructuras están diseñadas para retener piedras y materiales de gran tamaño, permitiendo el paso de lodos y sedimentos finos, con el objetivo de disminuir la fuerza destructiva de un posible huaico.

Las obras se ejecutan en el marco de un convenio entre la Municipalidad de Chosica, el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Agua, como parte de las medidas de prevención frente a los fenómenos previstos para los próximos meses.

Asimismo, la comuna indicó que la intervención beneficiará no solo a las familias en las zonas más vulnerables de la quebrada, sino también a alrededor de 7,500 pobladores de los sectores que están en riesgo de huaicos durante la temporada de lluvias.