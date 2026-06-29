La Municipalidad de Chosica comenzó con los trabajos de reforzamiento de diques secos en las zonas altas del distrito, para prepararse ante el Fenómeno El Niño Global y El Niño Costero 2026-2027 y proteger a más de 1,500 familias vulnerables a huaicos y deslizamientos.
Con maquinaria pesada, se viene construyendo diques trapezoidales y estructuras cohesionadas en la margen derecha de la microcuenca La Vizcachera, una de las más extensas de Chosica y compuesta por 13 tributarios, según la agencia Andina.
El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Gustavo Mayor, señaló que estas estructuras están diseñadas para retener piedras y materiales de gran tamaño, permitiendo el paso de lodos y sedimentos finos, con el objetivo de disminuir la fuerza destructiva de un posible huaico.
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Las obras se ejecutan en el marco de un convenio entre la Municipalidad de Chosica, el Ministerio de Vivienda y la Autoridad Nacional del Agua, como parte de las medidas de prevención frente a los fenómenos previstos para los próximos meses.
Asimismo, la comuna indicó que la intervención beneficiará no solo a las familias en las zonas más vulnerables de la quebrada, sino también a alrededor de 7,500 pobladores de los sectores que están en riesgo de huaicos durante la temporada de lluvias.