Refuerzan diques en Chosica para proteger a más de 1,500 familias. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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y proteger a más de 1,500 familias vulnerables a huaicos y deslizamientos.

Con maquinaria pesada, se viene construyendo diques trapezoidales y estructuras cohesionadas en , según la agencia Andina.

El gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, Gustavo Mayor, señaló que estas estructuras están diseñadas para retener piedras y materiales de gran tamaño, permitiendo el paso de lodos y sedimentos finos, con el objetivo de disminuir la fuerza destructiva de un posible huaico.

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como parte de las medidas de prevención frente a los fenómenos previstos para los próximos meses.

Asimismo, la comuna indicó que

Refuerzan diques en Chosica para proteger a más de 1,500 familias. Foto: Andina
Refuerzan diques en Chosica para proteger a más de 1,500 familias. Foto: Andina

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