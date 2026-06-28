Desde el próximo 8 de julio, los usuarios de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao deberán utilizar obligatoriamente la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) para ingresar al servicio, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La entidad indicó que las tarjetas estarán disponibles desde el 1 de julio en las boleterías y máquinas expendedoras de las cinco estaciones actualmente en funcionamiento: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

La tarjeta tendrá un costo de S/ 7.50 y podrá adquirirse durante el horario de atención del servicio, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

La ATU precisó que el personal de la Policía Nacional, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y las personas con discapacidad que cuenten con el carné amarillo del Conadis podrán obtener la tarjeta o actualizar su vigencia de manera gratuita en las boleterías.

Asimismo, aclaró que la validación de la tarjeta al ingresar y salir de las estaciones no implicará el cobro de una tarifa. Es decir, para esta etapa de operación no será necesario realizar recargas para utilizar el servicio.

Las tarjetas estarán diferenciadas según el tipo de usuario (estudiante, policía, bombero y persona con discapacidad) e incorporan tecnología de seguridad con claves encriptadas para prevenir fraudes .

Además, estas tarjetas almacenarán información sobre las validaciones, las recargas y el perfil del usuario.