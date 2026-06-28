Las tarjetas, que tendrán un precio de S/ 7.50, estarán disponibles desde el miércoles 1 de julio en las boleterías de las cinco estaciones habilitadas. (Imagen: ATU)
Las tarjetas, que tendrán un precio de S/ 7.50, estarán disponibles desde el miércoles 1 de julio en las boleterías de las cinco estaciones habilitadas. (Imagen: ATU)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Desde el próximo 8 de julio, los usuarios de la deberán utilizar obligatoriamente la para ingresar al servicio, informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

La entidad indicó que las tarjetas estarán disponibles desde el 1 de julio en las boleterías y máquinas expendedoras de las cinco estaciones actualmente en funcionamiento: Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

La tarjeta tendrá un costo de S/ 7.50 y podrá adquirirse durante el horario de atención del servicio, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

LEA TAMBIÉN: Tarjeta interoperable en buses de transporte público regular: ATU inicia pruebas

La ATU precisó que el personal de la Policía Nacional, del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y las personas con discapacidad que cuenten con el carné amarillo del Conadis podrán obtener la tarjeta o actualizar su vigencia de manera gratuita en las boleterías.

Asimismo, aclaró que la validación de la tarjeta al ingresar y salir de las estaciones no implicará el cobro de una tarifa. Es decir, para esta etapa de operación no será necesario realizar recargas para utilizar el servicio.

Las tarjetas estarán diferenciadas según el tipo de usuario (estudiante, policía, bombero y persona con discapacidad) e incorporan tecnología de seguridad con claves encriptadas para prevenir fraudes.

Además, estas tarjetas almacenarán información sobre las validaciones, las recargas y el perfil del usuario.

TE PUEDE INTERESAR

Callao: ATU presenta Plan de Movilidad Urbana con 4 líneas de metro en ruta al puerto
ATU impulsa 2 fideicomisos para el transporte de Lima, pero bancos y operadores “dudan”: en qué
ATU: no se han registrado amenazas contra conductores del Metropolitano
Líneas 3 y 4 del Metro de Lima darían su primer paso: así va plan de ATU para encaminarlas

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.