La marca colombiana proyecta incrementar su producción tras incorporar a Perú, México y República Dominicana. (Foto: Kiwi Sport)
La marca colombiana proyecta incrementar su producción tras incorporar a Perú, México y República Dominicana. (Foto: Kiwi Sport)
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Dax Canchari Reyes
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La marca colombiana de indumentaria deportiva Sudamérica Kiwi eligió a Perú como uno de los pilares de su expansión regional. Tras convertirse en proveedor oficial de la selección peruana de rugby, la empresa proyecta aumentar su producción en 20% este año y utilizar el mercado local para fortalecer su presencia en Sudamérica e ingresar a nuevas federaciones y clubes. ¿Cuál es el plan de la marca para ganar espacio en el mercado peruano?

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