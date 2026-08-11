Rafael Alvarado, gerente de Marca y Diseño de Sudamérica Kiwi, explicó a Gestión que vestir al combinado nacional les permitire fortalecer el posicionamiento de la marca y respaldar su ingreso a otros mercados de la región.

“Ya decir que vestimos Colombia, Venezuela y Perú es una carta de presentación bastante sólida ante cualquier otra selección que queramos poder vestir“, señaló Alvarado. “El rugby es un deporte nicho que ha tomado un impulso sostenido en el norte de Sudamérica”.

Fundada en 1991 en la ciudad colombiana de Cúcuta, Sudamérica Kiwi nació confeccionando ropa deportiva para fútbol. Sin embargo, hace más de 15 años decidió diversificar su negocio e ingresar al rugby, un deporte donde encontró un mercado menos competido y con mayores oportunidades de crecimiento.

“En el fútbol hay mucha competencia y la mercancía china lo hacía aún más difícil“, explicó. “Ahí no podíamos competir y decidimos lanzar la línea de rugby.”

Un negocio que encontró espacio en el rugby

Actualmente, la estrategia internacional de la empresa gira principalmente alrededor del rugby, disciplina con la que viste a siete selecciones nacionales: Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Venezuela, Perú y, recientemente, República Dominicana.

Asimismo, considera que vestir a la selección nacional facilitará su llegada a otras federaciones de Sudamérica, entre ellas Bolivia y Ecuador. Más adelante, también espera ingresar a Paraguay y Chile.

“Trabajando con Perú podemos llegar fácilmente a otras federaciones como Bolivia. También nos interesa bastante Ecuador“, sostuvo. “La retroalimentación constante de sus clientes ha permitido perfeccionar las prendas y adaptar su oferta a las necesidades de cada mercado.”

La nueva línea de negocios de la FPR es la venta de las camisetas de rugby. (Foto: FPR)

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Al cierre del primer semestre, Sudamérica Kiwi concretó las metas de expansión que se había fijado para 2026: sumar a las selecciones nacionales de Perú y República Dominicana a su portafolio e ingresar al mercado mexicano a través del club Linaje Azteca.

A partir de estos avances, la empresa proyecta incrementar su producción en cerca de 20% este año. Además, cada uno de estos tres mercados absorbe alrededor del 20% del presupuesto anual destinado a su estrategia de crecimiento internacional.

Los clubes, la siguiente apuesta

Sudamérica Kiwi prevé consolidar su presencia en Perú de manera gradual, acompañando el crecimiento del rugby en el país. En esa línea, atenderá los pedidos de la Federación Peruana de Rugby (FPR) conforme avance la demanda y la implementación de la alianza comercial.

El primer lote enviado al país estuvo conformado por 70 camisetas réplica rojas, comercializadas mediante una preventa organizada por la federación a S/ 120 cada una. En los próximos meses se sumarán las camisetas blancas y la empresa proyecta cerrar el 2026 con alrededor de 500 prendas comercializadas en el mercado peruano.

El crecimiento en el mercado peruano estará respaldado por la misma cadena de suministro que la compañía utiliza en el resto de la región. Alvarado explicó que Sudamérica Kiwi trabaja principalmente con las textileras colombianas Lafayette y Teks (antes Portofino), consideradas entre las de mayor posicionamiento en Latinoamérica.

“Los proveedores incorporan tecnologías que mejoran el desempeño de las prendas, como protección contra los rayos ultravioleta, propiedades antimicrobianas, transporte de humedad, mayor durabilidad y conservación del color, atributos especialmente valorados en un deporte de alto contacto como el rugby”, describió.

Sudamérica Kiwi apuesta por uniformes personalizados como parte de su estrategia para expandirse. (Foto: Sudamérica Kiwi)

A ello se suma una estrategia de personalización que la empresa considera uno de sus principales factores de diferenciación frente a las grandes marcas internacionales. En lugar de ofrecer diseños estandarizados, Sudamérica Kiwi desarrolla cada uniforme junto con los clubes y federaciones, incorporando elementos como fechas de fundación, símbolos, lemas, patrocinadores y otros detalles que responden a la identidad de cada institución.

Sin embargo, el objetivo de la marca va más allá de la selección nacional. Alvarado explicó que la siguiente etapa de la estrategia consiste en posicionar la marca entre los clubes de rugby del país, aprovechando la visibilidad que le brinda vestir al combinado peruano.

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“Queremos darnos a conocer con los clubes, teniendo ya la facilidad de estar vistiendo a la selección nacional. Esa es la vitrina; para eso es la apuesta”, afirmó.

La meta es que entre el 70% y el 80% de los clubes de rugby del Perú utilicen indumentaria de Sudamérica Kiwi hacia el 2027. Para el 2030, la compañía espera elevar esa participación hasta un rango de entre el 90% y el 100%.

Más allá del rugby

Alvarado adelantó a este diario que, si bien el rugby concentra hoy la estrategia de expansión de Sudamérica Kiwi, la marca busca convertir esa disciplina en la puerta de entrada para comercializar indumentaria destinada a otros deportes.

“Quien llega buscando rugby descubre que también hacemos uniformes para fútbol, baloncesto y voleibol”, explicó Alvarado. “Nuestra siguiente apuesta es en el golf.”

Una línea que la empresa ya desarrolla en Colombia y con la que proyecta expandirse hacia mercados como California y Detroit, en Estados Unidos. Según el gerente de Sudamérica Kiwi, esta estrategia viene dando resultados en el país norteamericano, donde muchos clientes que inicialmente llegaron por el rugby terminaron adquiriendo uniformes para disciplinas como fútbol y voleibol.

En paralelo, la evolución de sus prendas ha estado acompañada por la retroalimentación de federaciones y clubes, cuyos comentarios han permitido introducir mejoras en cada colección.

Hoy, Colombia sigue siendo su principal mercado, con alrededor de 950 kits comercializados al año (2,850 prendas), seguido de Estados Unidos, con cerca de 750 kits (2,250 prendas), y Panamá, con unos 240 kits (720 prendas).