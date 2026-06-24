Alejandro Figueroa, socio fundador de Orbe Group, manifestó que se encuentran alistando la apertura de lo que será su incursión en un nuevo tipo de comida, alejado de los pescados y mariscos, y la comida criolla, cuyas variedades gastronómicas han explorado ampliamente a través de sus marcas Terminal Pesquero y Provinciano.

“Se trata de Jackie Lee, un restaurante asiático que combinará varias cocinas, vamos a comenzar con la japonesa y la china. Nuestra apuesta se justifica en que la mayoría de los platos son ligeros y en que es un tipo de comida que desde que ingresó al mercado peruano, ha mantenido un apogeo y auge que se ha fortalecido a lo largo de los años”, destacó el representante.

El proyecto tendrá como zona de operación a Miraflores y contará con tres niveles, siendo que los dos primeros pisos se orientarán a la atención del restaurante. Sin embargo, en el tercer piso la apuesta será mucho más agresiva con un bar oculto y la implementación de una infraestructura que apunte al disfrute de una China futurista.

“Esta zona se llamará L33 y tendrá una capacidad para 80 o 100 personas, donde la intención es que sea netamente coctelería. Estamos trabajando con el mismo diseñador de Amador para que el lugar despierte bastante a nivel sensorial, luces, fragancias, entre otros aspectos. Queremos ofrecer un valor agregado a la propuesta, de modo de que la experiencia del cliente comience con una cena y termine en una noche de cocteles”, explicó.

Respecto a la inversión que ameritará el negocio en general, Figueroa adelantó que está al mismo nivel de Amador Rooftop, considerando decoración y acabados de primer nivel . “El concepto está orientado a un público exclusivo. Por ahora, tenemos un avance del 50% y su inauguración se proyecta para agosto próximo”, agregó.

Expansión de Terminal Pesquero

En otro momento, el empresario sostuvo que tras alcanzar nueve locales de Terminal Pesquero en Lima y experimentar un buen inicio de año, con aumentos en la facturación de alrededor de 18% en el primer trimestre; la marca se enrumba a concretar su internacionalización.

“Hace un par de años venimos trabajando la apertura de un restaurante de Terminal Pesquero en Miami (Florida), estamos regularizando varios requisitos y temas legales con el objetivo de abrir en el primer semestre del 2027″, expresó el socio fundador.

Inicialmente, la idea es evaluar el desempeño del negocio en su primera ubicación y, posteriormente, apostar por nuevos puntos, también en Florida. En este estado del país norteamericano, Figueroa aseguró que todavía hay espacio para propuestas peruanas y sobre todo por un servicio de calidad como un diferencial frente a otras ofertas.

“Tenemos un socio con el que estamos viendo las negociaciones del local, que por regulaciones americanas será de un tamaño mayor a 700 metros cuadrados (m2). Allá entraríamos con la propuesta de pescados y mariscos y con platos criollos, de modo de abarcar la mayor oferta gastronómica para el consumidor americano”, remarcó.

Terminal Pesquero ya cuenta con nueve sedes en Lima. (Foto: Difusión)

El despegue de Amador

A poco de cumplir dos años, Amador Rooftop es el otro concepto de Orbe Group que performa positivamente, con ingresos que crecen trimestralmente y un ticket promedio de venta de S/ 135, muy enfocado en un público exclusivo.

En un espacio de aproximadamente 600 m2 en San Isidro, el formato puede recibir a lo largo de una noche hasta 800 personas. “Por el nivel de locación tuvimos bastante suerte de tomar esta oportunidad y contar con una ubicación privilegiada. En Perú, en comparación con Madrid, Barcelona o Miami, no hay muchos edificios donde se pueda localizar este tipo de negocios”, añadió.

Frente a la complejidad para hallar espacios y la exclusividad del formato, el empresario indicó que no se proyecta mayor expansión local de la marca; no obstante, observa como plazas interesantes a Miami, Santiago de Chile, Bogotá, Madrid y Barcelona.

“Nos parece ubicaciones muy interesantes para expandirnos, pero queremos ir paso a paso. Primero, alcanzar por lo menos tres años de operación para luego pensar más aterrizadamente en ello”, enfatizó.

Provinciano podría llegar a malls

El holding gastronómico creado por Figueroa y su socio Diego Vergara también tiene dentro del portafolio a Provinciano, una franquicia de comida criolla que actualmente tiene una sola ubicación, específicamente, en San Isidro.

Por ahora, el representante adelantó que solo se mantendría este restaurante, aunque no descartó a mediano o largo plazo explorar nuevas oportunidades en espacios de 40 o 50 m2 dentro de centros comerciales o similares.

“Estamos muy enfocados en crecer con los proyectos que tenemos y también con el replanteamiento de nuestro grupo, que inicialmente era DA Grupo y ahora evoluciona a Orbe Group, como una estrategia más conceptual de impulsar el holding a nivel empresarial”, finalizó Figueroa.

Alejandro Figueroa y Diego Vergara, socios fundadores de holding gastronómico Orbe Group. (Foto: Orbe Group)

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