Amador Rooftop es una de las marcas de Orbe Group. (Foto: Difusión)
Amador Rooftop es una de las marcas de Orbe Group. (Foto: Difusión)
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Mayumi García
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Orbe Group (anteriormente DA Grupo), holding que agrupa a marcas como Terminal Pesquero, Provinciano y Amador Rooftop, viene consolidando su presencia en el mercado gastronómico con crecimientos a doble dígito en lo que va de este 2026. Ante ello, los planes de expansión del grupo no se estancan y ya avizoran llegar a nuevos territorios fuera del país; además, de introducir un nuevo concepto al portafolio.

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