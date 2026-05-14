Ancestral inauguró en enero su sede en el Centro de Lima. (Foto: GEC).
Ancestral inauguró en enero su sede en el Centro de Lima. (Foto: GEC).
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Mayumi García
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Entre objetos antiguos y en una vivienda situada a pocos metros del malecón de Barranco hace dos años, empezó la historia de Ancestral, una marca que ha mostrado una particularidad: crear espacios para la gastronomía a partir de la remodelación de casonas históricas con riqueza arquitectónica. De hecho, después de su incursión en el referido distrito, Ancestral fijó su siguiente objetivo en el Centro de Lima, donde hace cinco meses abrió una nueva en un predio de propiedad del Arzobispado de Lima. Pero, ¿cuál es la historia de esta operación y los planes de expansión?

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