13 Monjas llega a Lima como una propuesta artesanal premium en panetones. (Foto: 13 Monjas)
En Arequipa, una de las marcas que viene transcendiendo por su oferta gastronómica es 13 Monjas, cuyo sello fue distinguido por los Premios Summum 2024 como el mejor restaurante de la denominada Ciudad Blanca. Sin embargo, la carta de 13 Monjas no se reduce al negocio restaurador y avanza también en la panificación, a través de la elaboración de panes y, principalmente, panetones artesanales premium —que por estos días— son una propuesta que gana adeptos entre los capitalinos.

