Con seis años en el mercado del sur del país, 13 Monjas se alza como la marca más representativa de Inversiones Gastronómicas Los Andes , un conglomerado con 15 años de creación que reúne a otros cuatro sellos en su portafolio (Jirón Perú, Big Tony’s, 1Break, entre otras). Así, Alfonso Núñez, fundador de la empresa, reconoce que la apuesta actual y a futuro bajo esta marca es muy importante, traduciéndose en inversiones que se destinarán no solo a nuevos puntos de venta, sino también al crecimiento de la producción panificadora.

La marca en los dos últimos años ha entregado a los mercados de Arequipa, Puno, Tacna y Lima su propuesta de panetón premium, elaborado artesanalmente con insumos que incluyen frutos cultivados por las religiosas del Monasterio de Santa Teresa (Arequipa) . “En nuestras masas usamos las naranjas del monasterio. Las madres cultivan este cítrico en su huerto y nosotros utilizamos esas naranjas en la producción. También estamos haciendo pruebas para replicarlo con productos de las comunidades de Arapa (Puno) y en el Colca”, explica el vocero.

LEA TAMBIÉN: Los panetones artesanales hechos en el Perú

El inglés Keiran Nicklin, socio de Núñez y también fundador de 13 Monjas, sostiene que en el primer año, la producción del panetón fue de apenas 200 unidades, lo cual se incrementó en el 2024 a 1,800 unidades y, finalmente, este 2025, son cerca de 3,500 los elaborados por la marca para la campaña navideña.

“En este momento estamos en plena campaña, digamos que a full. Probablemente, la producción la extendamos y terminemos el año con 6,000 panetones”, añade Nicklin.

De esta producción, cerca del 10% se destinaría a Lima, considerando que se atienden pedidos por envío directo y a través de un punto de venta en Miraflores. Mientras, en Puno, Tacna y Arequipa se coberturan con los lounges ubicados en las salas de embarque de los aeropuertos de estas ciudades .

“Se trata de espacios de tres metros de largo, donde vendemos solamente productos de 13 Monjas; es decir, panetones, panadería, mermeladas del monasterio, entre otros; ello, claro, aparte de la panadería que tenemos y el restaurante situado en el centro de Arequipa”, indica Núñez.

Para el próximo año, el empresario adelanta que se busca penetrar en mayor medida en Lima, mediante dos o tres tiendas de venta directa o a través de un acuerdo para la comercialización en las cafeterías de Puku Puku.

“De hecho, hablamos con Puku Puku y hemos quedado que el siguiente año estaríamos concretando esta posición en sus ubicaciones. En algún momento también hemos conversado con (supermercados) Wong; sin embargo, este año ya no nos alcanzó para cerrar la alianza; posiblemente, en el 2026 se concrete”, precisa el empresario.

De izquierda a derecha, Keiran Nicklin y Alfonso Núñez, socios y fundadores de 13 Monjas. (Foto: 13 Monjas)

Inversiones en producción y restaurantes

En línea con la demanda, 13 Monjas también proyecta su crecimiento en producción, a tal punto que en el radar figura llegar a las 10,000 unidades de panetón para la campaña navideña 2026 . En vías de respaldar este mayor volumen, Nicklin explica que en enero estará lista una nueva planta de producción en el distrito de Cerro Colorado, donde mudarían la actividad que actualmente efectúan en su planta del distrito de Cayma.

“Hace seis meses estamos en la implementación de este nuevo lugar, con el objetivo de pasar de un espacio de alrededor de 120 m2 a 800 m2. El proyecto completo está valorizado en aproximdamente US$ 1 millón y se realizará por etapas; a este momento hemos invertido cerca de la mitad, considerando sobre todo el gasto en equipos”, resalta Nicklin.

Adicional a ello, otros desembolsos también se orientarán a fortalecer la propuesta de restaurantes de 13 Monjas, siendo que antes de que cierre el 2025 inaugurarán su segunda ubicación en Arequipa, específicamente, en el distrito de Yanahuara.

“Y en febrero próximo llegamos a Puno con un local que ya está en construcción; en tanto, en mayo también ingresaremos a Cusco, con un restaurante a dos cuadras de la Plaza de Armas”, adelanta el fundador de 13 Monjas.

La inversión para el restaurante de Puno se calcula en US$ 300,000, mientras que la posición en Cusco tendrá un costo superior, con un aproximado de entre US$ 400, 000 y US$ 450,000.

El dato

El precio del panetón 13 Monjas es de S/ 65.