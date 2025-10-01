Pío Pantoja, presidente de Aspan, indicó que la campaña de este año registrará un crecimiento del 7% en comparación al 2024. (Foto: turrón Doña Pepa)
Cada octubre, el turrón se consolida como el protagonista de las mesas peruanas, en paralelo a la devoción al Señor de los Milagros que da origen al tradicional “mes morado”. Para este 2025, la campaña promete ser una de las más dinámicas de los últimos años. Las preguntas que surgen son: ¿qué nuevas tendencias de consumo marcarán esta temporada? ¿cómo están innovando las marcas para competir con el clásico turrón tradicional? y ¿cuántos kilos de turrón consumirán los peruanos este año?

