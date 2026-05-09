¿De qué trata la marca ‘Lima, Ciudad de los Reyes’?

Luis Martín Bogdanovich: La marca ‘Lima, Ciudad de los Reyes’ nos remonta al Plan Maestro del Centro Histórico, que se aprueba en 2019, y cuyo uno de sus objetivos era la creación de una marca destino. Entonces, ‘Lima, Ciudad de los Reyes’ es la marca destino del Centro Histórico de Lima que nace con la finalidad de ser el brazo operativo, relacionado al turismo y a la promoción de las inversiones privadas de este Plan Maestro.

¿Qué acciones concretas se están realizando para promover las inversiones y el turismo en el Centro Histórico?

Lucrecia Lafora: Estamos amplificando la oferta turística dentro del Centro Histórico de Lima, a través de una constante coordinación con los administradores y dueños de diferentes sitios que son parte de la oferta turística. También se está trabajando una estrategia de promoción y difusión de esta parte de Lima por medio de herramientas digitales y de manera directa en cada uno de los eventos que se organizan en otras partes de la capital, de modo de acercar el concepto a todos. De hecho, al 2024, según cifras de Promperú, teníamos 1,800,000 viajeros internacionales que llegaban al Centro Histórico, y para este año se proyecta que ya son más de 2,100,000 visitantes extranjeros. Creemos que las acciones vienen dando frutos, con cambios en el comportamiento del consumidor turístico, que cada vez nos observa menos como una ciudad de paso y más como un destino para vivir una experiencian turística.

¿Cómo ocurre esa relación entre la marca destino y los dueños de aquellos predios que se destinan al uso comercial?

Lucrecia Lafora: En el marco de nuestra estrategia de promoción de inversiones, somos un brazo articulador para los propietarios que buscan tener un acercamiento con la demanda. Ellos no siempre saben dónde llevar toda la información sobre su predio, la disponibilidad e incluso las condiciones de renta. Desde marca ‘Lima, Ciudad de los Reyes’, somos ese articulador entre la oferta y la demanda, consiguiendo que se atraigan los tipos de negocios indicados para esta parte de la ciudad.

¿Qué beneficios tienen los inversionistas que apuestan por el Centro Histórico de Lima?

Luis Martín Bogdanovich: El Plan Maestro establece un índice de usos amplio para el Centro Histórico, siempre que no sea un comercio de escala metropolitana. No obstante, también es cierto que el Plan Maestro ha desarrollado otros instrumentos normativos, tales como la Ley N° 31980, que en el 2024 crea el régimen especial para el Centro Histórico de Lima. Entonces, en esta disposición se fortalece a Prolima como el órgano de gestión del centro, se genera recurso permanente para la restauración del Centro Histórico y, adicionalmente, se otorgan beneficios tributarios para la inversión privada. Los beneficios tributarios son hasta el 30% de lo invertido sobre el impuesto general a la renta, pero únicamente para aquellos precisados en el índice de usos aprobados en el Plan Maestro.

De acuerdo a lo determinado en el Plan Maestro, ¿qué tipo de negocios pueden ser beneficiarios de este 30% tras su instalación en el Centro Histórico de Lima?

Luis Martín Bogdanovich: Aquellos que van a contribuir con la restauración del Patrimonio Cultural de Lima, y que van a procurar su sostenibilidad. Hablamos de todo local comercial o toda inversión privada que restaure de manera integral un bien inmueble integrante del patrimonio cultural de la nación; es decir, un monumento histórico, sea casa, hospital, colegio, convento, iglesia u otro se hace beneficiario de este 30%. Así, también algunos comercios que están vinculados al sector turístico, que es el rubro que atrae turistas al Centro de Lima y divisas económicas, tales como hoteles, restaurantes, cafés, galerías de arte, centros culturales, cines, teatros y viviendas.

¿Cuán costoso puede ser para un inversionista implementar un negocio en el Centro Histórico?

Luis Martín Bogdanovich: Todo lo que se puede hacer en el centro está establecido en el Plan Maestro y eso genera que la inversión privada sea predecible, lo que es fundamental cuando se habla de dinero. A nivel del costo, existe mucha variabilidad, pero lo que sí puedo asegurar es que la inversión es mucho menor a la que se demandaba en el pasado. Hoy, los trámites administrativos son más ágiles cuando antes el acondicionamiento de un local requería de mucho tiempo. Por ejemplo, acondicionar el local de María Almenara, desde que se tomó la decisión de abrirlo hasta que se inauguró, fueron seis meses. Un tiempo incluso menor al de cualquier otro distrito de Lima Metropolitana.

Gerente de Prolima, Luis Martín Bogdanovich y Lucrecia Lafora, directora de marca 'Lima, Ciudad de los Reyes. (Foto: Prolima)

Negocios buscan espacio en Centro Histórico

¿Qué marcas han mostrado interés de llegar al Centro de Lima?

Lucrecia Lafora: Son varias las marcas que se han acercado con nosotros para un acompañamiento en la mejor búsqueda e identificación de propiedades, de acuerdo a lo que están necesitando. Ese trabajo lo realizamos nosotros, en nuestro plan de articuladores, sujeto a lo que estamos necesitando, el espacio que los interesados están buscando, las zonas que prefieren y demás requerimientos. Muchas marcas son de corte gastronómico; por ejemplo, Napoleón es una de esas marcas que está próxima a aperturar un local en el pasaje Nicolás de Rivera; de igual modo, Sándwiches Monstruos que abrirá en el jirón de la Unión e incluso Don Mamino To Go que tiene un local de venta rápida, pero ahora está en la búsqueda de un sitio para formato de salón. En realidad, son varias las marcas gastronómicas que observan potencial en esta parte de Lima para tener un formato pequeño o de salón; además, de que muchas de ellas prefieren mantener todavía en reserva su búsqueda en el centro.

En lo que corresponde a hotelería, ¿también hay interesados?

Lucrecia Lafora: El The Meliá Collection abrirá a media cuadra de la Plaza Mayor de Lima. También hay otros hospedajes, actualmente con sede en Paracas y Cusco, que buscan inmuebles para renta, en un formato máximo de 25 a 30 habitaciones .

Luis Martín Bogdanovich: En este punto, es importante agregar que Prolima, con la aprobación de la Ley N° 31980, se consolida como el órgano de gestión del Centro Histórico de Lima, lo que le permite articular con los ciudadanos que viven, tienen propiedad y desean desarrollarse económicamente en el centro histórico. Esto es importante porque antes del 2024, un inversionista que apuntaba a desarrollar algo en el centro tenía que ir al Ministerio de Cultura, a la Gerencia de Desarrollo Económico, a la Gerencia de Desarrollo Urbano, a Prolima y, finalmente, los proyectos tardaban años e incluso nunca se realizaban. Ahora, a partir de este ordenamiento vemos que el año pasado se abrieron muchos locales comerciales de categoría en el centro de Lima y, próximamente, se vienen muchos más, pues Prolima es el que emite las licencias de edificación y funcionamiento.

¿Cuántas licencias de funcionamiento se han entregado en los últimos dos años?

Luis Martín Bogdanovich: Esta data es importante porque hay un tema cuantitativo y cualitativo. Anteriormente, la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima emitía menos licencias de funcionamiento y los locales que se abrían eran de menos calidad. Hoy en día, emitimos más licencias de funcionamiento con un nivel superior de calidad en los locales, que se traduce en una mayor inversión. En los útimos dos años, entregamos 5,067 licencias de funcionamiento, de las cuales destacan 4,112 que están vinculadas a rubros como ropa, calzado, cosméticos, tecnología y 299 licencias a negocios gastronómicos, como cafeterías, restaurantes, juguerías, entre otros. De hecho, dentro de ese grupo hallamos a locales como María Almenara, Don Mamino, Alanya, La Lucha Sanguchería, Napoleón, Starbucks, Flora y Fauna y demás.

Maria Almenara abrió una de sus sedes en el Centro de Lima, previa adecuación del predio. (Foto: Joel Alonzo)

Nuevos corredores comerciales y turísticos

Generalmente, ¿cuál es la ruta que se sigue para la colocación de estos espacios a la inversión privada?

Lucrecia Lafora: Cuando se acerca un propietario o una asociación que tiene en propiedad un inmueble, inicialmente identificamos a través de la Oficina de Licencias de Prolima el estado del predio, específicamente, si es habitable o no. Posteriormente, sujeto a las dimensiones del inmueble y su ubicación, se determina los trabajos permitidos, previo conocimiento de algún valor monumental y su capacidad para la actividad comercial. Tras recoger toda la información, y de acuerdo al interés del propietario de alquilarlo o venderlo, acercamos la oferta a los diferentes negocios que desean instalarse en el Centro Histórico de Lima.

¿Cuántos corredores comerciales y turísticos se están creando a raíz de la llegada de nuevos negocios al centro de Lima?

Luis Martín Bogdanovich: Podríamos mencionar unos ocho corredores, inicialmente. Serían los pasajes Nicolás de Rivera y Santa Rosa, las calles Belén, Rinconada de Santo Domingo, Rastro de San Francisco y Pozuelo de Santo Domingo y los jirones Conde de Superunda y Caylloma. Algunas inversiones que están en estos lugares son la tienda de souvenirs de ‘Lima, Ciudad de los Reyes’, recientemente inaugurada en el pasaje Nicolás de Rivera, donde se han abierto hasta cinco restaurantes. El próximo rooftop de 400 metros cuadrados (m2) del Club de la Unión, en el pasaje Santa Rosa; La Lucha que ha adquirrido dos propiedades en el Centro Histórico de Lima y una de ellas ya tiene licencia de edificación, entre otras.

Con el ingreso de diversos operadores, ¿cuántos m2 se están aprovechando como comercio?

Luis Martín Bogdanovich: Son 5,500 m2 que se han mejorado a través de la inversión privada y que antes de ello, probablemente, estaban en situaciones parecidas a esos predios que vemos que cada cierto tiempo se incendian en el centro de Lima.

¿El m2 en el Centro Histórico de Lima ha subido de precio en cuanto a alquiler o venta?

Luis Martín Bogdanovich: El precio del m2 se ha mantenido, todavía es un buen momento para invertir y comprar.

¿En cuánto se está valorizando el m2 en el Centro de Lima?

Luis Martín Bogdanovich: Dependiendo de la zona, el precio de venta está entre US$ 1,000 y US$ 1,500 por m2.

Lucrecia Lafora: En cuanto a alquiler, los precios varían entre US$ 40 y US$ 50 por m2, pero influye si estás en pleno circuito turístico o en algún eje clave. La zona es determinante.

Ancestral Café se ha instalado recientemente en una casona restaurada del siglo XVIII, en el jirón Azángaro. (Foto: Giancarlo Ávila)