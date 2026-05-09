Pasaje Santa Rosa es uno de los lugares del Centro de Lima que recibe a nuevos operadores. (Foto: César Campos)
Pasaje Santa Rosa es uno de los lugares del Centro de Lima que recibe a nuevos operadores. (Foto: César Campos)
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Mayumi García
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El Centro Histórico de Lima empieza a ponerse de moda y, es que en el último año, varios han sido los operadores que han ingresado a esta plaza, a la vez que hay otras marcas que se mantienen en la búsqueda del local ideal. Detrás de esta nueva etapa para el centro de la ciudad se encuentra Prolima (Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima) —como órgano promotor de la recuperación del Centro Histórico de Lima— , pero también su marca ‘Lima, Ciudad de los Reyes’. En diálogo con Gestión, el gerente de Prolima, Luis Martín Bogdanovich y la directora de ‘Lima, Ciudad de los Reyes’, Lucrecia Lafora, brindan pormenores sobre cómo los predios se vienen recuperando por medio del desembolso privado, la oportunidad que significa invertir en esta parte de la capital; además, de los próximos negocios que abrirán sus sedes en esta zona.

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