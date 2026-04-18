Héctor García-Ribeyro, quien muestra los tipos de sánguches que tiene en Asados Héctor. (Foto: GEC)
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Mayumi García
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En los últimos años, la adquisición de franquicias se ha convertido en una importante alternativa para aquellos emprendedores y empresarios que buscan apostar por un determinado negocio, con un cierto nivel de apalancamiento previo. Así, en el 2025, las transacciones que giraron en torno a comercios franquiciados crecieron 10% en relación al 2024; en tanto, este año se aguarda un aumento de 20%. Pero, ¿qué tipo de negocios sustentarían este avance; además, de la inversión demandada y la rentabilidad promedio?

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