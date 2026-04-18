Nathaly Pflucker, directora de la Cámara Peruana de Franquicias, señaló que pese a la volatilidad política en el Perú, el sector empresarial sigue invirtiendo en el desarrollo de este modelo de negocios, dado que se observa como una oportunidad para ordenarse y formalizarse por medio de marcas que ya cuentan con cierto reconocimiento. En el marco del Congreso Internacional de Franquicias (FIF 2026), realizado hace unos días en Lima, la representante recordó que hay marcas extranjeras que se están consolidando en el país vía franquicias.

“Emprender no solamente es crear un negocio nuevo, sino que adquirir una franquicia también aplica en ese sentido. El año pasado han entrado dos o tres marcas de helados, básicamente de Argentina, Chile y México, que hoy están ganando terreno en el país. Hay también mucha empresa peruana que confía en el modelo de negocio y que siguen creciendo a través de franquicias”, remarcó la vocera.

Bajo ese contexto, Pflucker indicó que son los sectores gastronómico y de belleza, los favoritos de los inversores franquiciados, considerando desembolsos de aproximadamente US$ 35,000 por negocio, entre derecho de entrada e implementación del punto de venta. “Ahora se apuesta por transacciones pequeñas, de fácil manejo, no tan complejos y de interesante retorno. Por ejemplo, dependiendo de los gastos fijos, tipo de comercio, consolidación de la marca, entre otros aspectos, una franquicia puede ofrecer al mes una rentabilidad del 25% de los ingresos totales”, explicó.

A la par de montos de inversión moderados, la vocera incidió en que los inversores también se inclinan por módulos de seis o 12 metros cuadrados (m2), en el caso de centros comerciales; mientras en opciones puerta a calle, los locales son de 10 a 30 m2. “Un local grande implica mayor costo, desde el alquiler, implementación y; por el contrario, en locales pequeños el costo es menor y el flujo es más rápido. En conclusión, el ticket es más fácil de recuperar en locales pequeños que en locales grandes”, agregó.

En torno a las zonas favoritas de los franquiciados para instalar sus negocios, la representante destacó los distritos de Miraflores, San Borja, San Isidro, Barranco, entre otros de Lima Moderna. “Y aunque en lugares periféricos de Lima también hay un importante potencial, la inseguridad ha retraído momentáneamente el ingreso de franquicias a Lima Norte, por ejemplo”, detalló.

Las marcas que apostaron y ganaron

A manera de algunos casos de éxito, Pflucker mencionó negocios como Asados Héctor, una sanguchería que nació en el 2021, en el mercado Santa Cruz (Miraflores) y que a la fecha ya tiene cuatro sedes franquiciadas, incluyendo una que abre puertas en Arequipa.

“Tienen franquicias en Miraflores, Surco, San Borja y ahora también en Arequipa, donde la inauguración se retrasó un poco por las lluvias. Sin embargo, la proyección de la marca es crecer en provincias, como Chiclayo, Cusco, Huancayo. De momento, Trujillo no lo hemos puesto en el mapa por el tema de inseguridad”, expresó.

Asados Héctor nació en el mercado Santa Cruz (Miraflores), en el 2021. (Foto: GEC)

En la lista, la vocera de la Cámara Peruana de Franquicias también destacó el rápido posicionamiento de Santorini, una marca peruana de helados que ingresó al mercado en setiembre del año pasado, con una propuesta soft que toma como base el yogur griego e insumos peruanos altos en proteína, bajo en grasas y azúcar, y con probióticos naturales.

“Es un producto que se volvió viral, le gustó mucho a la gente, y el negocio ha ido creciendo. Ahorita, ya tenemos tres franquicias vendidas, entre San Isidro y Miraflores y se mira expansión en Lima, con distritos como La Molina, San Borja, San Miguel y, en provincia tenemos prioridad por Piura, Chiclayo, Cusco, entre otros”, alegó.

Santorini es una heladería que se ha hecho viral por su propuesta. (Foto: Difusión)

Asimismo, la representante resaltó la expansión en Perú de Motivos Spa, cuya estética tiene 20 franquicias en el Perú y su plan por ahora se mantiene en el país.

“Son negocios exitosos que vienen penetrando en mayor medida en el mercado local y también del interior del país, a través de inversores que observan oportunidad de rentabilizar en sus marcas”, recalcó Pflucker.

Motivos Spa tiene 20 locales en el país. (Foto: Difusión)

El dato

El 20 y 21 de marzo se efectúo el Congreso Internacional de Franquicias (FIF 2026), un evento cuya última edición se realizó antes de la pandemia y este año se retomó. “La idea es que los inversores y gente interesada pueda aprender, hacer networking, que es importante; además, de conocer de primera mano acerca del funcionamiento de las franquicias. Ahora, hay mucha malinformación sobre estos modelos de negocio”, precisó.