Tinajas Chicken & Grill apuesta por el Centro Histórico con una inversión aproximada al millón de dólares en nuevo local. Foto: Cortesía Tinajas Chicken & Grill.
La cadena Tinajas Chicken & Grill continúa fortaleciendo su presencia en el mercado gastronómico peruano con la inauguración de su local número 17, ubicado en la histórica Casa Colville, en pleno Centro Histórico de Lima. Este local representa una de las inversiones más relevantes de la marca en los últimos años.

