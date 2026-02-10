Según indicaron a Gestión, se destinó aproximadamente US$ 1 millón , destinado principalmente a la restauración y adecuación del histórico inmueble.

Diana Mendoza, gerente de finanzas de la Corporación Mendoza, dijo a Gestión que con esta inauguración marca un hito dentro de la estrategia de crecimiento de Tinajas. No solo por el número de locales alcanzado a nivel nacional, sino por la apuesta de consolidar presencia en una zona emblemática de la capital, caracterizada por su alto valor histórico y su importante flujo turístico.

La ubicación, señaló, permite reforzar el posicionamiento de la marca y ampliar su alcance hacia nuevos públicos, manteniendo una propuesta accesible, en una apertura que se concretó este mes.

Una inversión mayor a la de un local estándar

La ejecutiva detalló que la inversión realizada supera la de un restaurante convencional de la cadena, debido a las exigencias propias de la restauración de un inmueble histórico como la Casa Colville, construida en 1885 . El proyecto fue evaluado para asegurar su viabilidad financiera y un retorno en el mediano plazo, considerando tanto la puesta en valor del espacio como su adaptación a una operación gastronómica contemporánea.

El nuevo restaurante cuenta con tres niveles de atención, salones, techos altos y una iluminación pensada tanto para el servicio diario como para eventos especiales, elementos que buscan integrarse al entorno urbano del Centro Histórico.

Expectativas de posicionamiento y ventas

Para el primer año de operación, esperan un flujo alto de público desde el inicio, impulsado por la ubicación y el interés que genera la zona. No obstante, Mendoza precisó que esta etapa estará enfocada principalmente en el posicionamiento del local, con una curva de maduración progresiva tanto en ventas como en operación.

A nivel de cadena, Tinajas detalla que en fechas clave, como el Día del Pollo a la Brasa, las ventas pueden incrementarse entre 100% y 150% respecto a un día regular , dependiendo del local y del canal de venta.

El nuevo local de Tinajas se ubica en la Casa Colville, inmueble histórico restaurado para operación gastronómica. Foto: Tinajas Chicken & Grill.

Una cadena en etapa de madurez intermedia

Con 17 locales en operación, Tinajas cuenta ya con procesos estandarizados, control financiero y operativa, lo que le permite crecer de manera ordenada, con espacio para optimizar y expandirse.

En esa línea, evalúan abrir nuevos puntos tanto en Lima como en provincias durante el 2026 . En la capital, el foco está puesto en distritos con alto tránsito y densidad familiar, mientras que en regiones se analizan ciudades con consumo sostenido y costos operativos más eficientes.

Por el momento, el crecimiento se prioriza mediante locales propios, con el objetivo de mantener el control operativo y financiero; cualquier esquema de franquicias sería evaluado recién a futuro.

El pollo a la brasa, eje de la propuesta gastronómica de Tinajas. Foto: Instagram.

Experiencia, carta y canales de venta

Tinajas del Centro Histórico también ha implicado una evolución estratégica de la carta, incorporando mejoras y nuevos productos sin perder el foco en los platos principales. “Preferimos ajustes bien analizados antes que cambios bruscos que afecten la operación”, menciona Mendoza.

El local incorpora además una propuesta de bebidas, diseñada para el entorno del Centro Histórico y alineada al concepto de la marca. En cuanto a los canales de venta, la mayor parte de los ingresos proviene del consumo en salón, seguido por el delivery, ambos con una participación conjunta superior al 80% , además del canal take away.

LEA TAMBIÉN: Primos Chicken evalúa abrir más locales y alista cerveza artesanal bajo esta marca

Hoja de ruta

Aunque la marca no quiso revelar cifras, la gerente de finanzas reveló que Tinajas cerró el 2025 con un crecimiento positivo, tanto en facturación como en operación, en un año que la empresa define como “de consolidación más que de expansión agresiva” .

Para el 2026, la meta es seguir creciendo de manera sostenible, combinando nuevas aperturas con mejoras en el desempeño de los locales existentes.

Desde 1997, Tinajas ha ido ajustando su modelo de gestión. La cadena señala que el fortalecimiento de sus equipos, junto con la estandarización de procesos y el control financiero, ha sido clave para sostener su crecimiento y avanzar en proyectos como el del Centro Histórico de Lima.