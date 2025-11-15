Luis Madueño, socio fundador de Primos Chicken, señaló que la marca familiar de pollerías proyecta cerrar el 2025 con un crecimiento en ventas del 30% respecto al ejercicio anterior, apalancada en el impulso de su marca de chifa Kou Xin, cuyo nuevo local en Miraflores abrió hace apenas dos meses.

Aunque la operación en el distrito miraflorino aún es reciente, la expectativa está puesta en la temporada alta que inicia a mitad de año. “Las temporadas son muy similares a las de Primos; los meses más fuertes arrancan en julio y, durante el verano, la demanda se traslada hacia el sur. Como también contamos con un local en Boulevard de Asia, esperamos un buen desempeño cuando iniciemos operaciones en la primera semana de diciembre”, señaló a Gestión.

Y no es una apuesta nueva. El verano de 2026 marcará la tercera temporada consecutiva de Kou Xin en el sur de Lima, una plaza donde la marca ya ha ganado terreno. Aunque la carta en Miraflores es más amplia, el local en Asia también estrenará una oferta extendida. “Si la marca sigue teniendo buena acogida, la idea es abrir más locales. Como parte de nuestra estrategia, buscamos que estén cerca de los locales de Primos, como ya lo logramos en Armendáriz (Miraflores)”, proyectó.

En septiembre, Primos inauguró su segundo local de Kou Xin en Miraflores. (Foto: Kou Xin)

Primos Chicken evalúa expansión y ve potencial en Chacarilla y San Miguel

Actualmente, el grupo opera seis locales de Primos Chicken, dos de Kou Xin y una planta de producción en Surco, que cumplirá un año de operación desde su mudanza a una sede de mayor capacidad. “Esta planta aún tiene espacio para atender un par de locales adicionales, en caso decidamos abrir más puntos de venta”, destacó Arturo Madueño, socio fundador de Primos.

En ese contexto, la expansión de Primos también está sobre la mesa. La empresa familiar analiza abrir más locales de pollería si surgen oportunidades atractivas. “Nos interesan zonas como Chacarilla, San Miguel, La Molina e incluso Aurora, en Miraflores. Si aparece un buen local a buen precio, lo tomamos”, afirmó, tras asegurar que un nuevo local de Primos Chicken podría concretarse en menos de tres años.

Mientras tanto, la atención inmediata está en el local de Primos en Punta Hermosa, inaugurado en diciembre de 2024. “Este será su segundo verano y proyectamos un incremento en ventas de entre 15% y 20% respecto a la temporada pasada. En términos generales, el verano (enero a marzo) representa aproximadamente el 10% de nuestras ventas anuales”, detalló.

El local de Primos Chicken en Punta Hermosa fue inaugurado en diciembre de 2024.

Primos lanza bebida propia para Kou Xin y se interesa por su internacionalización

La innovación también toca a la puerta del portafolio. La empresa se alista para lanzar en los próximos días una cerveza artesanal bajo la marca Kou Xin, como parte de su línea de bebidas propias. Además, este año, lanzaron un nuevo sabor de cerveza de Primos como la red lager.

“Por ahora, no tenemos nuevos lanzamientos planificados, pero es una posibilidad. Vamos evaluando cómo responden estas primeras cervezas y mantenemos una comunicación constante con la Red Cervecera (proveedor), para analizar la incorporación de nuevos sabores o formatos”, señaló el ejecutivo.

Fuera del país, la ambición se mantiene latente. Si bien aún no hay una decisión cerrada sobre formato o mercado, Primos está evaluando su primera incursión internacional. “Estamos explorando opciones, pero no tenemos nada concreto”, afirmó.

Mientras tanto, a nivel nacional, ya planifican la renovación de sus locales para darle un nuevo formato y experiencia, empezando por el de Primos en Armendariz (Miraflores), en el marco del décimo aniversario de la marca. “Para 2026 vemos una buena oportunidad para abrir un nuevo local; estamos evaluando esa posibilidad. Además, con el chifa tenemos margen para seguir creciendo, tanto en presencia como en ventas, con un potencial de incremento de entre 25% y 30%”, indicó.

DATOS CLAVES.

Kou Xin. La incursión de Primos en el negocio del chifa responde a una oportunidad detectada en el Boulevard de Asia, donde no existía una oferta similar. Desde su apertura el año pasado, la propuesta ha tenido una gran acogida por parte del público.

Delivery. El canal de delivery de la pollería representa el 30% de sus ventas, mientras que el 70% proviene de consumo en salones.

Ticket de gasto. El ticket promedio en sus locales se sitúa entre S/ 40 y S/ 50 por persona.

Dark Kitchen. Primos tiene un dark kitchen (cocina oculta) en San Borja dedicada exclusivamente al servicio de delivery, así como con una planta de producción propia ubicada en Surco.

Primos tiene un dark kitchen (cocina oculta) en San Borja dedicada exclusivamente al servicio de delivery, así como con una planta de producción propia ubicada en Surco. Pollo a la brasa. El Día del Pollo a la Brasa es la fecha de mayor venta del año para Primos Chiken y contribuye a sostener el buen desempeño comercial de julio, antes de que disminuya el movimiento en Lima por las vacaciones.