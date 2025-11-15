La incursión de Primos en el negocio del chifa responde a una oportunidad detectada en el Boulevard de Asia, donde no existía una oferta similar (Foto: Kou Xin).
La incursión de Primos en el negocio del chifa responde a una oportunidad detectada en el Boulevard de Asia, donde no existía una oferta similar (Foto: Kou Xin).
Edgar Velito
Primos Chicken y Kou Xin planean cerrar el 2025 con una fuerte expansión y crecimiento en ventas, impulsado por nuevas aperturas, ajustes en su carta y el fortalecimiento de sus operaciones de verano. Mientras consolida su marca de chifa en Miraflores y Asia, la empresa familiar también evalúa extender su presencia en Lima y dar sus primeros pasos fuera del país, con iniciativas que incluyen lanzamientos de productos propios y renovaciones de locales clave.

