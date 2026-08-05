Diego Cavero empezó como practicante en el BCP y, tras pasar por diferentes posiciones dentro del banco, asumió como CEO en 2022. Foto: Captura del programa Líderes sin guion.
Diego Cavero empezó como practicante en el BCP y, tras pasar por diferentes posiciones dentro del banco, asumió como CEO en 2022. Foto: Captura del programa Líderes sin guion.
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G de Gestión
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empezó como practicante en el y, tras pasar por diferentes posiciones dentro del banco —incluida la gerencia general de su operación en Bolivia—, asumió como CEO en 2022, en un contexto marcado por “un bajo ánimo de inversión”, dice. Más de tres décadas después de su ingreso, tiene claro cuál considera uno de los principales riesgos para una organización de esa escala: la complacencia.

“Mi éxito de hoy es el piso sobre el que me debo medir mañana”, señala en, donde revela cuál es la visión del banco para los próximos 150 años.

Cabe señalar que el banco procesa alrededor de 3.5 millones de transacciones monetarias diarias, mientras concentra un volumen todavía mayor. Solo en pequeños créditos, señala el ejecutivo, se han colocado S/ 1,500 millones a más de 1.5 millones de peruanos que antes no accedían a financiamiento.

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IA: 250 casos de uso

La siguiente transformación para el banco está ocurriendo con inteligencia artificial. Cavero asegura que el grupo ya trabaja con alrededor de 250 casos de uso de IA generativa, que incluyen herramientas para ejecutivos de ventas y cobranzas, chatbots y automatización de procesos.

Credicorp cuenta, además, con unas 10,000 licencias de . Cavero es uno de sus usuarios. Los lunes, por ejemplo, utiliza la herramienta para obtener un resumen de las reuniones importantes de su semana y preparar determinados temas. También la emplea para redactar respuestas.

Sin embargo, el CEO cuenta que todavía están en una fase inicial. “Estamos escarbando la superficie. Todavía tenemos muchas cosas por aprender”. ¿Cuál será el siguiente paso? La IA agéntica. Cavero proyecta un escenario en el que los clientes podrán delegar determinadas decisiones financieras a agentes autónomos. Por ejemplo, pedir que al final de cada mes identifiquen un excedente de dinero y lo coloquen en el depósito a plazo más rentable.

Esta transformación también está cambiando el perfil de los ejecutivos que busca el banco. “Hoy un líder tiene que saber de tecnología. Un líder que no sabe de tecnología está condenado a quedarse en el lado inspiracional, pero no a liderar desde el conocimiento”, sostiene.

Su propio equipo tecnológico refleja ese cambio: reúne profesionales de diferentes nacionalidades y generaciones. Pero la responsabilidad tecnológica, enfatiza, ya no pertenece únicamente al área de TI. Los líderes de negocio deben entender qué permite la tecnología, qué están haciendo sus competidores y dónde aparecen nuevas oportunidades.

SOBRE EL AUTOR

Coordinadora en la revista G de Gestión e integrante del podcast de economía y negocios 'Actualidad Latinoamericana'. Escribo sobre management, agricultura, tecnología y emprendimientos. Bachiller en Periodismo por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Activa participante de los cursos del Centro Knight para el Periodismo en las Américas.

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