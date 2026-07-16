El dispositivo que ha hecho posible que los pagos digitales de las personas se multipliquen por cuatro en los últimos tres años es el smartphone y todas las aplicaciones bancarias y billeteras electrónicas que en este se pueden descargar sin costo.

Por eso, las operaciones bancarias que antes de la pandemia se hacían casi inevitablemente en las agencias, hoy se ejecutan desde el celular en todo momento y lugar, para enviar dinero a familiares o terceros, para pagar en bodegas y todo tipo de comercios físicos o virtuales, un proceso que se aceleró también con las transferencias inmediatas 24x7 desde una cuenta a otra.

El smartphone ha hecho posible que los pagos digitales de las personas se multipliquen por cuatro en los últimos tres añoss. Foto: Andina.

Seguridad

Esta dinámica ganó tracción, además, con la interoperabilidad que instituyó el BCRP en el 2023, primero con las principales billeteras digitales y luego con bancos, entidades financieras y fintech.

Con millones de transacciones de este tipo al día, la autoridad monetaria consideró necesario introducir este año el reglamento del Sistema Nacional de Pago, a fin de poner algo más de orden y reglas que otorguen mayor seguridad entre los consumidores y participantes de ese “ecosistema digital”.

En ese derrotero, ahora le tocó al turno a los servicios de pagos inmediatos con alias que, en simple, se refieren a las transferencias antes mencionadas que, como es habitual para los peruanos, se ejecutan solo con el número de celular (alias) o QR, con las billeteras electrónicas y app de las entidades financieras. El BCRP publicó ayer el reglamento de estas operaciones “para fortalecer así su seguridad, eficiencia e interoperabilidad dentro del Sistema Nacional de Pagos”.

Proveedores

Los proveedores de estos servicios de pago –bancos, financieras, cajas, empresas emisoras de dinero electrónico y fintech– deberán contar con recursos de soporte y asistencia, y habilitar canales simples y oportunos para la atención de solicitudes de revisión de operaciones con presuntos errores, así como de quejas, reclamos y controversias.

“Dichos procedimientos y canales deberán asegurar, como mínimo, que el usuario pueda presentar su solicitud o reclamo con facilidad, recibir información clara y comprensible sobre su tramitación, formular observaciones, efectuar el seguimiento del caso y obtener una respuesta fundada en las indagaciones realizadas por el proveedor del servicio”, indica el BCRP.

La respuesta a solicitudes y reclamos de los usuarios deberán emitirse en un plazo máximo de 15 días hábiles; de lo contrario, las entidades mencionadas serán sancionadas con multas de hasta 120 UIT.

Problemas

“Ese era uno de los problemas con el procesamiento de pagos; no quedaba claro el procedimiento para reclamos y hasta podían llegar al Indecopi. Por ejemplo, si el banco emisor de la tarjeta hizo el cobro pero el negocio no recibió el dinero, pese a que se hizo la transferencia. No había claridad”, refirió Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors.

Habrá similar penalidad también cuando los proveedores de directorio o proveedores del servicio de pagos inmediatos con alias, incumplan las obligaciones de actualización oportuna de la información vinculada a dichos alias, o no corrijan inconsistencias que afecten la correcta ejecución de las transferencias.

El alias también puede ser el número del DNI o cualquier otro identificador validado por el BCRP vinculado a la cuenta del usuario.

El banco o billetera digital son los responsables de mantener la información actualizada, como la del alias que “enmascara” el código de cuenta interbancario de la persona a la que se hace la transferencia, dijo Castro. “Si hay inconsistencias que no se corrigen en ese proceso, el usuario puede querer transferir a una persona, pero al final, por el error en el proceso, abona a otra, lo que es súper grave”, manifestó.

De inmediato

Así, sostuvo que tales actualizaciones tienen que hacerse de inmediato pues, de lo contrario, el cliente puede terminar transfiriendo dinero a otra persona que no es la destinataria original,

Castro enfatizó que el BCRP estableció el Sistema Nacional de Pagos, pero ahora añade los ajustes regulatorios para elevar los estándares del servicio de pagos.

“Hay empresas que venían operando libremente. Ahora hay un estándar mínimo, con mayores exigencias para operar en un sistema de pagos supervisado”, agregó.

El BCRP publicó ayer el reglamento de pagos inmediatos con alias. (Foto: Andina)

Estándar homogéneo

La idea del BCRP es generar un estándar homogéneo para todas las entidades que participan del sistema de pagos, como las billeteras Yape y Plin, pero también los bancos, señaló Luis Miguel Garrido, asociado senior del estudio Rubio, Leguía Normand.

El reglamento publicado está pensado, sobre todo, para incluir a aquellas personas que no manejan tanto la tecnología del QR, pues el número de cuenta podrá estar asociado a un identificador más fácil de recordar como el celular.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.