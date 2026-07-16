Los rieles, en ocasiones, fallan y provocan frustración en usuarios. (Composición: Gemini)
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Omar Manrique
mailOmar Manrique
Guillermo Westreicher Herrera
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Los peruanos se suben masivamente al tren de la digitalización en sus transacciones del día a día, aunque los rieles, en ocasiones, fallan y provocan frustración y sensación de desprotección, ¿qué nueva reglamentación ha sido publicada al respecto?

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