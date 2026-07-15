El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha emitido una circular donde se define el reglamento del servicio de pagos inmediatos con alias, ¿cuál es el objetivo?

Según el ente emisor, su propósito es establecer los lineamientos generales para la provisión del servicio de pagos inmediatos en moneda nacional, mediante un alias o la lectura de un código QR, originado a través de aplicaciones móviles, funcionalidades embebidas en dichas aplicaciones, u otros canales digitales habilitados para dicho servicio.

El alias es el identificador debidamente validado que se vincula al número de cuenta de fondos de los usuarios. Puede ser el número de celular, el Documento Nacional de Identidad (DNI), u otros identificadores aprobados por el BCRP.

BCRP emitió circular. (Foto: Andina)

El reglamento publicado define cómo es el flujo operativo de un pago inmediato con alias, quiénes participan y cuáles son sus características.

Por ejemplo, tiene una disponibilidad de 24 horas, los 365 días del año, siendo las órdenes de pago procesadas en tiempo real o casi real.

El monto máximo por operación se confirma que es de S/ 30,000. Además, se señala que las entidades reguladas podrán establecer, de manera complementaria, límites menores por operación, así como límites acumulados por hora o por día, conforme a la normativa aplicable y a sus políticas de gestión de riesgos

El reglamento detalla también las obligaciones de las entidades reguladas, como informar al BCRP cualquier nuevo producto, innovación, desarrollo o modificación relevante de los productos y servicios que involucren pagos inmediatos o en aquellos aplicativos móviles donde se ofrece el servicio de pagos inmediatos con alias.

Dicha comunicación se hará con un plazo mínimo de 30 días calendario antes de su implementación en marcha blanca o su lanzamiento al mercado, lo que suceda primero.

BCRP definió lineamientos generales para la provisión del servicio de pagos inmediatos en moneda nacional, mediante un alias o la lectura de un código QR. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Las entidades reguladas, a su vez, deberán contar en todo momento con los fondos necesarios para garantizar la liquidación de las transferencias.

El referido reglamento también detalla las infracciones a lo dispuesto en la norma y las sanciones correspondientes.