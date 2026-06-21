Desde el 2000, el sol se ha apreciado 3.5% frente al dólar. Pero las monedas de otros países latinoamericanos más bien se han depreciado entre 70% y 100% en ese mismo periodo, resaltó el presidente del BCRP, Julio Velarde.

Sin embargo, solo en lo que va del año, se observa un cambio porque el dólar se está apreciando más frente al sol, si comparamos con otra monedas.

El billete verde, durante el 2026, ha subido 0.6% frente a la moneda peruana, pero viene apreciándose solo 0.1% contra el peso chileno.

Julio Velarde, presidente del BCRP. (Foto: Andina)

En contraste, la divisa de EE.UU. ha bajado 8.7%, 5.9% y 3.5% frente al peso colombiano, el real brasileño y el peso mexicano, respectivamente, en el mismo periodo.

Con el estallido de la guerra de Irán, aumentaron las presiones al alza sobre el dólar a nivel global. En el caso peruano, se acentuó esa tendencia alcista tras la primera vuelta de los comicios electorales.

El BCRP busca mantener la estabilidad de la moneda. (Foto: Andina)

Después de la segunda vuelta, el mercado asimiló la mayor probabilidad de victoria de una propuesta promercado. En consecuencia, el tipo de cambio viene cayendo y ha cerrado el viernes en S/ 3.383, un nivel aún superior al nivel que mostraba al final del 2025.

En conclusión, si solo se mira la foto del 2026, en el muy corto plazo, el sol puede haber perdido la corona como la moneda más fuerte de la región frente al dólar. Sin embargo, en el periodo de los últimos 26 años, la moneda peruana sí es, sin duda, la más estable de América Latina.