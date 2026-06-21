El tipo de cambio cerró el viernes en S/ 3.3830 (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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El sol peruano cuenta con una reputación a nivel global por su estabilidad frente al dólar estadonidense, pese a la inestabilidad interna, en particular, en el frente político, ¿continúa esa figura en el 2026?

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