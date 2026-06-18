El jefe del equipo de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, afirmó que los recursos impulsados por Juntos por el Perú para anular 1,751 mesas de sufragio en Lima y otras 647 en el extranjero responderían a una estrategia orientada a retrasar la proclamación de los resultados de la segunda vuelta electoral.

El representante del partido liderado por Keiko Fujimori señaló que los pedidos de nulidad también comprenden mesas ubicadas en regiones como Áncash, Lambayeque y Amazonas. Según indicó, algunas de estas mesas incluso habrían favorecido a Juntos por el Perú.

“Seguimos pensando que son estrategias dilatorias. Hemos revisado actas de mesas donde ellos mismos han ganado y aun así solicitan la nulidad”, manifestó a Canal N.

Dyer recordó que los primeros recursos de nulidad fueron declarados improcedentes debido a observaciones de carácter formal, principalmente vinculadas al cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa electoral, entre ellos el pago de las tasas correspondientes.

“Hay normas y leyes que cumplir. Si un partido pretende anular 1,751 mesas, estamos hablando de más de 350 mil votantes. Las reglas estaban claras para todos”, sostuvo.

Cuestiona denuncias de fraude

Durante la entrevista, el representante de Fuerza Popular también rechazó las denuncias de presunto fraude electoral formuladas por Juntos por el Perú y afirmó que, hasta el momento, no se han presentado elementos que acrediten irregularidades capaces de modificar el resultado de los comicios.

“Siguen hablando de fraude, pero no muestran pruebas. No existe una sola evidencia que demuestre alguna irregularidad capaz de alterar el resultado electoral”, indicó.

Luis Dyer sostuvo que los recursos de nulidad presentados por Juntos por el Perú buscan retrasar la proclamación de resultados. Foto: Fernando Sangama / GEC

Defensa del voto en el extranjero

Dyer también expresó su desacuerdo con los intentos de dejar sin efecto los votos emitidos por ciudadanos peruanos residentes en el exterior. A su juicio, estas acciones desconocen el derecho de participación de miles de electores que acudieron a las urnas fuera del país.

“Los peruanos en el extranjero también tienen derecho a votar. Son ciudadanos que trabajan, apoyan a sus familias y aportan al país. No se puede pretender que su voto no valga”, afirmó.

En esa línea, se refirió a la demanda de amparo presentada por el abogado Walter Ayala para anular la votación realizada en el extranjero. Dyer sostuvo que corresponde a los organismos electorales resolver este tipo de controversias y no al Poder Judicial.

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Finalmente, aseguró que Fuerza Popular mantiene confianza en la actuación de las autoridades electorales y en que el resultado final reflejará la decisión expresada por los ciudadanos en las urnas.