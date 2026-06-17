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Redacción Gestión
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y en rechazo al resultado de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, que le da un virtual triunfo a Keiko Fujimori.

Un comunicado, la organización política hizo un llamado a la “más amplia unidad” de todas

, con una concentración a las 4 de la tarde del viernes 19 en el parque Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María.

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Previa a esa actividad, el comando de campaña de Sánchez, que participó en los comicios en nombre del expresidente Pedro Castillo, convocó a vigilias y plantones ciudadanos en todo el país el miércoles 17.

que atentan contra la justicia electoral y “la voluntad soberana del pueblo peruano”.

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Remarcó que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado” y se ha evidenciado la existencia de “una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías”.

Asimismo, el propio Sánchez compartió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que defendió que “el derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional” y que él las respeta como demócrata.

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Cabe recordar que

“No estamos hablando de indicios de fraude. Hemos sido muy cuidadosos en no usar esa palabra, hemos sido muy cuidadosos también en nuestra relación con las bases. (…) Aquí nadie llamó a la insurgencia, nadie llamó a violentar. Estamos siendo muy responsables, pero también estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa del voto”, indicó en RPP.

Elaborado con información de EFE.

Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez esperan por un discurso del político, el 7 de junio de 2026, en la Plaza San Martín de Lima (Perú). EFE/ Aldair Mejía
Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Perú Roberto Sánchez esperan por un discurso del político, el 7 de junio de 2026, en la Plaza San Martín de Lima (Perú). EFE/ Aldair Mejía

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