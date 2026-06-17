El partido Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convocó a una movilización en Lima el próximo viernes en “defensa del voto popular” y en rechazo al resultado de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, que le da un virtual triunfo a Keiko Fujimori.

Un comunicado, la organización política hizo un llamado a la “más amplia unidad” de todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales, sindicales, campesinas, indígenas, juveniles y populares para conformar y fortalecer el Frente Patriótico Popular desde sus bases.

La “gran movilización nacional”, como la denomina Juntos por el Perú, espera la llegada de delegaciones de todas las regiones, provincias y distritos del país, con una concentración a las 4 de la tarde del viernes 19 en el parque Campo de Marte, en el distrito limeño de Jesús María.

Previa a esa actividad, el comando de campaña de Sánchez, que participó en los comicios en nombre del expresidente Pedro Castillo, convocó a vigilias y plantones ciudadanos en todo el país el miércoles 17.

El partido denunció en su comunicado la “falta de transparencia” de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales en pleno proceso electoral, una serie de “irregularidades, vicios de nulidad y maniobras político-mediáticas” que atentan contra la justicia electoral y “la voluntad soberana del pueblo peruano”.

Remarcó que “el voto ciudadano ha sido deslegitimado” y se ha evidenciado la existencia de “una clara voluntad corporativa contraria a los intereses de las mayorías”.

Asimismo, el propio Sánchez compartió un mensaje en su cuenta de la red social X en el que defendió que “el derecho a la vigilancia democrática y la movilización pacífica es un derecho constitucional” y que él las respeta como demócrata.

Cabe recordar que la vocera del partido Juntos por el Perú, Anahí Durand, señaló que se seguirá presentando recursos para lograr un reconteo de votos, pero aclaró que no denuncian fraude electoral.

“No estamos hablando de indicios de fraude. Hemos sido muy cuidadosos en no usar esa palabra, hemos sido muy cuidadosos también en nuestra relación con las bases. (…) Aquí nadie llamó a la insurgencia, nadie llamó a violentar. Estamos siendo muy responsables, pero también estamos ejerciendo nuestro derecho a la defensa del voto”, indicó en RPP.

Elaborado con información de EFE.