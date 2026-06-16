La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos (Segundo Despacho), a cargo de la fiscal provincial Yenny Huacchillo Nuñez, acusó y pidió ocho años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang por los delitos de lesiones graves en agravio de Renato Murillo; y lesiones leves, en agravio de Benedicto Huaccachi.

Ello por las represiones policiales ocurridas durante las movilizaciones ciudadanas del 12 de diciembre de 2022, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. También se requirió para los acusados la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses.

Según la acusación fiscal, Murillo recibió el disparo de una bomba lacrimógena en la cabeza que lo dejó en estado de coma durante doce días; mientras que Huaccachi recibió el disparo de un proyectil similar a la altura de la pelvis. Por este hecho también fue acusado a siete años de cárcel efectiva el teniente PNP Luis Bazán como autor directo; mientras que se solicitó seis años de prisión para el mayor Luis Ávila y el comandante Jorge Celadita.

En el caso de lesiones leves en agravio de Benedicto Huaccachi, se pidió tres años de cárcel para el ST3 PNP Dino Tarrillo; y bajo la imputación de comisión por omisión, se solicitó dos años de cárcel para los efectivos policiales ST1 Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari. A este conjunto de agentes se les pidió también tres años y ocho meses de inhabilitación.

Para los acusados Víctor Zanabria y Frank Chang, cuyos presuntos delitos de lesiones graves y lesiones leves en la modalidad de comisión por omisión suman ocho años de cárcel, también se pidió una reparación civil de S/ 6,000 para cada uno de ellos y el pago de S/30,000 al tercero civil responsable.

Este caso, además, se encuentra en etapa intermedia (control de acusación), por lo que se espera la pronta continuidad de esta fase en el Poder Judicial para sustentar las imputaciones respectivas en un eventual juicio oral.

Víctor Zenabria también afronta otro pedido de 35 años de prisión por el homicidio calificado de Víctor Santisteban.. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

Caso Víctor Santisteban

Cabe recordar que este despacho pidió, en octubre de 2025, 35 años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria, por el delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Santisteban, primer fallecido durante las protestas registradas en Lima el 28 de enero de 2023.

De esta manera, el Subsistema Especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo ratifica su compromiso con el establecimiento de responsabilidades penales garantizando justicia y reparación para las víctimas en el marco de las protestas realizadas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.