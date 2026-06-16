Fidel Pintado Pasapera. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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Gobierno designa a Fidel Pintado Pasapera como viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros, ello mediante la .

El dispositivo legal es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo.

Con más de 25 años de experiencia en el sector público, Fidel Pintado Pasapera se ha desempeñado ocupando cargos como director ejecutivo del programa PAIS del Midis, viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del Ministerio del Interior,

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También ha ocupado cargos de asesoramiento en los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros puestos de dirección relacionados a gestión municipal, protección y promoción de los derechos humanos, derechos fundamentales, de lucha contra el tráfico ilícito de drogas, de orden interno y materias penales.

Fidel Pintado Pasapera es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos de maestría en Gestión Estratégica de Empresas de la Universidad Nacional del Callao y Máster de Gerencia Pública de EUCIM Business School - Universidad San Martín de Porres.

Asimismo, cuenta con estudios complementarios en Gestión Pública, Derecho Procesal Penal, Derecho de Familia, Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador.

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