Presidencia de la República emitió un comunicado en en donde señala que el presidente José María Balcázar viene realizando diversos viajes a regiones como Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, Puno y Arequipa, donde ha sostenido reuniones de trabajo y dispuesto acciones vinculadas a obras viales, atención de emergencias, respuesta frente a desastres naturales, entre otros temas prioritarios para la población.

Esto en respuesta al reportaje difundido por el programa periodístico Punto Final en dónde se muestra una poca participación de Balcázar en los temas que se abordan en los Consejos de Ministros.

Sin embargo, Presidencia alega que en dichas sesiones, “el señor presidente de la República preside y dirige el colegiado conforme a sus atribuciones constitucionales y al marco normativo vigente”.

“La ausencia de una intervención extensa o específica del presidente en determinada acta no permite concluir que no haya cumplido con su rol de conducción. En estas sesiones, el jefe de Estado recibe las exposiciones de los ministros sobre los asuntos previamente establecidos en agenda y conduce el desarrollo formal del colegiado", agregó.

¿Qué dijo el programa periodístico?

La Unidad de Investigación de Latina Noticias obtuvo, a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 18 actas correspondientes a las sesiones de Consejo de Ministros realizadas durante el periodo en el que Balcázar ocupa la presidencia de la República para ver cuál es su participación en las decisiones más relevantes del Ejecutivo.

De acuerdo a lo observado, el programa indica que las actas reflejan una poca participación de Balcázar en los temas que se abordan en los Consejos de Ministros.

Sostiene que, a pesar de que preside las sesiones, su participación es casi nula. Según los documentos, Balcázar solo interviene en una sola reunión, la del 6 de marzo, en plena crisis de abastecimiento de gas natural para hacer una invocación a sus ministros.