El congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, consideró que no hay fundamentos suficientes para censurar al presidente José Balcázar por el caso de la compra de aviones F-16, debido a que el proceso de compra de las aeronaves ya habría sido encaminado.

El parlamentario explicó que la moción de censura se sustenta en un presunto retraso o interrupción del proceso de adquisición, pero recordó que tanto las Fuerzas Armadas como los exministros renunciantes han señalado que los contratos ya fueron firmados.

“Si ya se cumplió el objetivo, porque se pensaba que era necesaria la firma del presidente, entonces este punto en particular ya estaría superado”, señaló en Canal N.

A pesar de ello, Muñante criticó la actitud del mandatario y sostuvo que “le mintió al país” al afirmar públicamente que no se firmarían los contratos, conducta que, a su consideración, sí merece una sanción política, aunque no necesariamente una censura inmediata.

Asimismo, el congresista advirtió que una salida presidencial a pocos meses de terminar el mandato sería una medida “traumática” para el país.

“Toda censura o vacancia genera inestabilidad y debe evaluarse con responsabilidad”, señaló.

Ante este escenario, Muñante planteó que el Congreso debería evaluar otras opciones frente a lo que considera decisiones contrarias a los intereses del país por parte del Ejecutivo.