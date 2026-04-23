Renovación Popular considera que no se justifica censura contra el presidente Balcázar. Foto: Presidencia
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Redacción Gestión
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, debido a que el proceso de compra de las aeronaves ya habría sido encaminado.

como los exministros renunciantes han señalado que los contratos ya fueron firmados.

“Si ya se cumplió el objetivo, porque se pensaba que era necesaria la firma del presidente, entonces este punto en particular ya estaría superado”, señaló en Canal N.

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A pesar de ello, , sí merece una sanción política, aunque no necesariamente una censura inmediata.

Asimismo, el congresista advirtió que una salida presidencial a pocos meses de terminar el mandato sería una medida “traumática” para el país.

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“Toda censura o vacancia genera inestabilidad y debe evaluarse con responsabilidad”, señaló.

Ante este escenario,

Congresista Alejandro Muñante. Foto: Joel Alonzo/ GEC
Congresista Alejandro Muñante. Foto: Joel Alonzo/ GEC

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