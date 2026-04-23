Las familias peruanas de menores recursos tienen la posibilidad de acceder a los diferentes bonos que entregan algunos ministerios gubernamentales como ayuda económica para distintos fines, lo que les permite lidiar con la escasez de liquidez y paliar diversas adversidades.

A continuación, presentamos de qué se trata cada uno de los bonos que otorga el Estado y cuáles son los requisitos para acceder al apoyo económico estatal.

Bono Familiar Habitacional de Techo Propio

El programa Techo Propio está dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no excedan el valor de S/ 3,715 para comprar y S/ 2,706 para construir o mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe.

El Bono Familiar Habitacional es un subsidio directo que otorga el Estado a una familia de manera gratuita como premio a su esfuerzo ahorrador y no se devuelve.

El valor del Bono Familiar Habitacional varía de acuerdo a la modalidad a la que la familia postule:

Para comprar vivienda es de S/ 47,850 (multifamiliar) y S/ 52,250 (unifamiliar).

Para construir vivienda puede ser de S/ 33,000.

Entre los requisitos para acceder al Bono Familiar Habitacional están: conformar un grupo familiar; no haber recibido con anterioridad apoyo habitacional del Estado; si quieren comprar una vivienda no podrán tener otra vivienda o terreno a nivel nacional, y si quieren construir o mejorar su vivienda, deben ser propietarios del predio donde se ejecutará la obra.

Bono del Buen Pagador de Mivivienda

El Crédito Mivivienda permite financiar la compra de viviendas entre S/ 68,800 hasta S/488,800 en un plazo de pago que puede extenderse hasta los 25 años.

El Bono del Buen Pagador es una ayuda económica no reembolsable que se otorga si adquieres un Crédito Mivivienda en cualquier entidad financiera del país.

Gracias a esta ayuda económica, las personas podrán aumentar su cuota inicial y pagar menos por su cuota mensual del Crédito Mivivienda

El monto del Bono del Buen Pagador está en función al valor que presente la vivienda. Esta se distribuye de la siguiente manera:

Valor de Vivienda BBP Vivienda Tradicional Desde S/ 68,800 hasta S/ 98,100 S/ 27,400 Mayores a S/ 98,100 hasta S/ 146,900 S/ 22,800 Mayores a S/ 146,900 hasta S/ 244,600 S/ 20,900 Mayores a S/ 244,600 hasta S/ 362,100 S/ 7,800 Mayores a S/ 362,100 hasta S/ 488,800 No aplica

Asimismo, se desarrollan proyectos Mivivienda Verde que son amigables con el medio ambiente y ayudan a ahorrar el consumo de servicios (agua y energía).

Por tanto, si el inmueble es certificado como vivienda sostenible por el Fondo Mivivienda, se puede obtener un mayor valor del Bono del Buen Pagador:

Valor de Vivienda BBP Vivienda Sostenible Desde S/ 68,800 hasta S/ 98,100 S/ 33,700 Mayores a S/ 98,100 hasta S/ 146,900 S/ 29,100 Mayores a S/ 146,900 hasta S/ 244,600 S/ 27,200 Mayores a S/ 244,600 hasta S/ 362,100 S/ 14,100 Mayores a S/ 362,100 hasta S/ 488,800 No aplica

Adicionalmente a ello, el Fondo Mivivienda otorga el Bono Integrador de 3,600 soles que se suma al Bono del Buen Pagador.

Para acceder al Bono Integrador las personas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener ingresos hasta 4,746 soles (deberá presentar declaración jurada).

Adultos mayores (debe presentar DNI).

Personas con discapacidad (debe presentar carné de Conadis).

Peruano migrante retornado (tarjeta emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores).

Desplazados por el terrorismo (certificación emitida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).

Bono Canon

Es un mecanismo de financiamiento de vivienda social impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), cuyos recursos provienen del canon que reciben los gobiernos regionales y municipales.

Consiste en un subsidio económico no reembolsable para vivienda, otorgado en el marco del programa Techo Propio, y financiado con recursos del canon (minero, gasífero, entre otros) transferidos por los gobiernos subnacionales.

Su implementación se viabiliza mediante la suscripción de un convenio de transferencia de recursos entre el gobierno regional o local, el Ministerio de Vivienda y el Fondo MiVivienda, previa aprobación del Acuerdo de Consejo Regional o Concejo Municipal.

En este marco, el gobierno subnacional define el monto total a transferir, el número de familias beneficiarias y la modalidad de intervención del Bono Familiar Habitacional.

Bono de Arrendamiento

El Bono de Arrendamiento de Vivienda por Emergencia (BAE) tiene el objetivo de otorgar una vivienda temporal a las familias damnificadas con viviendas colapsadas e inhabitables a causa de desastres como: lluvias, huaicos, sismos, entre otros.

Dicho apoyo económico consiste en la entrega de S/ 500 al mes, por dos años, con el objetivo de que la familia beneficiaria alquile una vivienda temporal mientras se reconstruye su vivienda u opta por otra solución habitacional.

Para que este mecanismo se active es indispensable que el Gobierno declare en Estado de Emergencia a los distritos o provincias afectadas.

Las familias que deseen acceder al Bono de Arrendamiento de Vivienda por Emergencia deben cumplir con los siguientes requisitos:

El distrito donde ocurrió el desastre debe ser declarado en Estado de Emergencia.

La vivienda debe ser calificada como colapsada o inhabitable, a causa del desastre.

La persona o familia debe estar inscrita en el formulario de Campo 2A: Empadronamiento Familias y Medios de Vida (EDAN) de su municipio.

La familia no debe tener otra vivienda en la misma región donde se declara la emergencia y no debe haber recibido otro subsidio habitacional.

No debe ser inquilino ni guardián de la vivienda. El bono se otorga únicamente al propietario o posesionario de la casa.

Vale de Descuento FISE

El Programa de Compensación Social y Promoción para el Acceso al GLP, conocido como Programa Vale de Descuento FISE, permite otorgar cupones de descuento para la compra de un balón de GLP, de hasta 10 kilogramos.

El Vale de Descuento FISE está dirigido a la población más vulnerable del país, tales como viviendas, comedores populares del Programa de Complementación Alimentaria, instituciones educativas públicas bajo el ámbito del Programa de Alimentación Escolar y Ollas Comunes.

En el caso de las viviendas, el Vale de Descuento FISE se otorga de manera mensual a los beneficiarios, independientemente de que cuenten o no con suministro de energía eléctrica.

Para el caso de comedores populares que forman parte del Programa de Complementación Alimentaria; instituciones Educativas Públicas bajo el ámbito del Programa de Alimentación Escolar y Ollas Comunes, el número de vales que se otorgan es de acuerdo al número de usuarios/raciones que se entregan.

El valor económico del Vale de Descuento FISE está focalizado a nivel nacional, según se describe a continuación:

Vale de Descuento FISE de S/ 20 se entrega a viviendas beneficiarias.

Vale de Descuento FISE de S/ 43 se otorga a comedores populares, instituciones educativas y Ollas Comunes, así como a viviendas ubicadas en los 50 distritos más pobres del Perú y familias que vivan en provincias donde se ubiquen yacimientos de hidrocarburos en explotación.

Vale de Descuento FISE de S/ 63 se otorga en nueve distritos de provincia de La Convención, departamento de Cusco distantes de puntos de abastecimiento de GLP.

Vale de Descuento FISE de S/ 80 se entrega en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, departamento de Cusco.

Programa BonoGas

El Programa BonoGas financia las instalaciones internas de nuevos suministros de gas natural a hogares, Mypes e instituciones de índole social de las regiones de Lima, Callao, Ica, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Moquegua, Tacna y Piura.

Este financiamiento es devuelto, en caso corresponda, en un plazo de hasta 10 años, sin intereses y a través del recibo mensual del consumo de gas natural.

Cabe decir que los montos que el FISE reconoce a la empresa instaladora de gas natural por el servicio integral de instalación interna están regulados por el Osinergmin, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos.

Los beneficiarios del Programa Bonogas son los siguientes: usuarios residenciales, instituciones de índole social, entidades públicas y micro y pequeñas empresas (Mypes).

Programa Ahorro GNV

El Programa Ahorro GNV, promueve la conversión de vehículos de diésel, gasolina o GLP a gas natural vehicular (GNV) mediante el financiamiento de hasta el 100% del costo de la conversión, cuya devolución se realiza hasta en tres años para vehículos livianos y cinco años para vehículos pesados, sin intereses.

La implementación del Programa Ahorro GNV se realiza a través de los talleres de conversión a GNV, autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, quienes son los encargos de empadronar a los accesitarios al financiamiento, evaluar las condiciones técnicas del vehículo y realizar la conversión a GNV del mismo.

El programa Ahorro GNV se desarrolla en regiones donde existen estaciones de venta al público de GNV, talleres de conversión a GNV o concesiones de distribución de gas natural por red de ductos.

Para la conversión a GNV de vehículos a gasolina o GLP, se financia el monto máximo establecido en el siguiente cuadro:

Tipo de vehículo Un (1) cilindro de GNV Dos (2) cilindros de GNV Trimotos de carga o pasajeros S/ 2,500.00 --------- Vehículos carburados convertidos en regiones distintas a Lima y Callao S/ 3,300.00 S/ 4,300.00 Vehículos con inyección indirecta de combustible S/ 4,000.00 S/ 5,300.00 Vehículos con inyección directa de combustible S/ 5,500.00 S/ 6,800.00

En el caso de la conversión a GNV de vehículos a diésel se financia el monto máximo de S/ 200,000 para la conversión vehicular mediante la instalación de un motor nuevo dedicado a GNV (EURO V o superior).

Además, el monto máximo de S/ 50,000 para la conversión vehicular mediante la transformación del motor (de ciclo diésel a ciclo Otto).

Para el caso de las personas naturales sin negocio, cuyo vehículo a gasolina sea convertido a GNV en talleres ubicados fuera de Lima Metropolitana y del Callao, y que se abastezca de GNV en estaciones de servicio ubicadas fuera de Lima Metropolitana y del Callao, se aplicará una subvención de S/ 2,000 que se descuenta sobre el monto financiado por el programa.

Si el vehículo convertido se abastece de GNV en estaciones de servicio ubicadas en Lima Metropolitana y Callao por periodos mayores a 30 días calendario, se perderá dicha subvención y el propietario debe devolver el 100% del financiamiento.

Bonificación a militares veteranos

El Gobierno promulgó recientemente una norma que entrega una bonificación económica excepcional a favor de los licenciados veteranos de la pacificación nacional, con el objetivo de reconocer su servicio en zonas de emergencia durante el periodo de la violencia del terrorismo.

La Ley Nº 32577 establece que podrán acceder al beneficio los veteranos debidamente reconocidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre que cumplan condiciones como haber prestado servicio militar entre 1980 y 2000, haber participado en acciones pacificadoras y no contar con antecedentes penales ni deudas alimentarias.

La bonificación económica excepcional asciende a S/ 1,130 mensuales y será otorgada de manera progresiva, priorizando a los beneficiarios según grupos etarios y condiciones de vulnerabilidad:

Grupo 1: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de sesenta años en adelante y aquellos con discapacidad permanente.

Grupo 2: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de cincuenta y cinco años hasta los cincuenta y nueve años.

Grupo 3: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de cincuenta años hasta los cincuenta y cuatro años.

Grupo 4: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de cuarenta y cinco años hasta los cuarenta y nueve años.

Grupo 5: Licenciados veteranos de la pacificación nacional mayores de cuarenta años hasta los cuarenta y cuatro años.

Los beneficiarios podrán presentar su solicitud desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de julio de 2027, mientras que el registro total en el sistema estatal correspondiente deberá completarse como máximo hasta el 31 de julio de 2028.