Costo podría incrementarse si se extendiera a más sectores. Fuente: Andina
Costo podría incrementarse si se extendiera a más sectores. Fuente: Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

. Ello se da con el fin de -resalta el texto- reconocer lo dispuesto en una resolución ministerial de los años 90 (N° 1445-90-ED).

El cálculo es el 30% de la remuneración total para los grupos ocupacionales auxiliar y técnico, y el 35% de la remuneración total para el grupo ocupacional profesional.

Frente a ello, hace solo unos días, el Gobierno de José María Balcázar acaba de observar la ley.

LEA TAMBIÉN: Educación en Perú: presupuesto crece, pero 12 ministros desde 2021 frenan los resultados

Las normas invocadas “no cuadran”

Uno de los temas cuestionados recae a nivel de la normativa. Según explica el Poder Ejecutivo, la mencionada RM N° 1445-90-ED no autorizó al Ministerio de Educación (Minedu) a aprobar ninguna bonificación, sino que, con base en el Decreto Legislativo N° 608, se facultó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a otorgar recursos al Minedu para que cumpla con el Decreto Legislativo N° 069-90-EF, referido al incremento de la remuneración principal de los funcionarios y servidores públicos.

De hecho, fue en realidad un Decreto Supremo (N° 051-91-PCM) que sí dispuso una bonificación especial en los 90, pero este fue derogado años más tarde. Con ello, dicha bonificación no fue retirada, sino que quedó consolidada como parte del Monto Único Consolidado (MUC) que reciben hoy los trabajadores.

Es más, en el 2019 se precisó, con un decreto de urgencia (N° 038-2019), que el ingreso del personal de la carrera administrativa se compone de ingresos de carácter remunerativo (MUC) y no remunerativos (beneficio extraordinario transitorio - BET, incentivo único - CAFAE, ingresos por condiciones especiales, e ingresos por situaciones específicas).

En el 2019 se precisó, con un decreto de urgencia (N° 038-2019), que el ingreso del personal de la carrera administrativa se compone de ingresos de carácter remunerativo y no remunerativos. Foto: Andina.
En el 2019 se precisó, con un decreto de urgencia (N° 038-2019), que el ingreso del personal de la carrera administrativa se compone de ingresos de carácter remunerativo y no remunerativos. Foto: Andina.

Los costos de aprobar la bonificación

El Poder Ejecutivo, en su observación, también hace el ejercicio de calcular el costo de la autógrafa si no se tomara en cuenta lo explicado anteriormente y avanzara.

“[...] a efectos de determinar el costo que implicaría la aprobación de la medida -en los términos propuestos- se ha planteado el escenario en el que se toma como base la suma de todos los conceptos de ingresos que perciben los servidores (MUC, BET, CAFAE, entre otros) aplicando los porcentajes establecidos, 35% para el grupo ocupacional funcionarios y profesionales y 30% para el grupo ocupacional técnicos y auxiliares, cuyo costo total anual ascendería a S/ 146,100,384.05, refiere el Gobierno.

A esto se suma que, con la bonificación, se crearía una brecha entre los ingresos de personal bajo el mismo régimen, pero en otros sectores. “[...] podrían demandar el otorgamiento de la referida bonificación en atención a un trato igualitario, generando que el costo de la medida se incremente a S/ 309 millones, a fin de atender a 24,507 servidores, alerta la observación.

TE PUEDE INTERESAR

Aplicativo “Mi Carrera” del MTPE ofrece test vocacional, información de sueldos y opciones de becas
Cobre y oro aún “protegen” al Perú, pero golpe de leyes del Congreso se verá desde 2027
Cada año hay una brecha de más de 600,000 puestos laborales técnicos que no se logran cubrir
Cada vez más personas se juntan para obtener crédito, ¿cómo es este esquema?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.