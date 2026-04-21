Cada año, entre 380 mil y 420 mil estudiantes culminan la educación secundaria, según el Censo Educativo sistematizado en la plataforma ESCALE del Ministerio de Educación (MINEDU). En este contexto, contar con información oportuna y confiable resulta clave para orientar adecuadamente las decisiones académicas, señaló el Ministerio de Trabajo Promoción del Empleo.

El titular de dicha cartera, Óscar Fernández Cáceres, detalló que en lo que va del 2026, la plataforma “Mi Carrera” ha orientado a más de 56 mil usuarios a nivel nacional, brindándoles herramientas para elegir su futuro profesional con base en información estadística sobre la demanda laboral, niveles de ingreso y oferta educativa.

Sobre la plataforma “Mi Carrera”

“Mi Carrera” es una herramienta gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que guía a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su formación y trayectoria laboral. Para ello, ofrece cuatro módulos principales:

- Apoyo vocacional: test vocacional, asesoría especializada y chat con inteligencia artificial.

- Carreras profesionales: información sobre carreras técnicas y universitarias con mayor demanda y mejores ingresos.

- Entidades de formación: datos sobre instituciones educativas a nivel nacional.

- Becas y financiamiento: información sobre becas y opciones de crédito educativo.

Para acceder al portal, se puede ingresar a: https://micarrera.trabajo.gob.pe/

“La promoción del acceso de los jóvenes a la educación superior es fundamental para mejorar su inserción laboral. Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo buscamos acompañarlos en la elección de su carrera, brindándoles información confiable sobre el mercado laboral para que su decisión sea acorde a sus expectativas y a la demanda del país”, señaló, el ministro.

“Mi Carrera” es una herramienta gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo que guía a los jóvenes en la toma de decisiones sobre su formación y trayectoria laboral. Foto: MTPE.

El dato:

Un total de 122 distritos del país se beneficiarán con la transferencia de S/ 115.6 millones que realizará el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través del programa Llamkasun Perú, para financiar proyectos de inversión que permitirán generar 5,979 empleos temporales a nivel nacional.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-TR, publicado este martes 21 de abril, y permitirá brindar ingresos inmediatos a personas en situación de vulnerabilidad sociolaboral, como jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad.