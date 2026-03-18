El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) lanzó su Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo, a través del cual especialistas brindarán orientación personalizada y gratuita para que los interesados puedan afrontar se manera adecuada un proceso de selección.

La preparación previa marca la diferencia ante una entrevista laboral. Por ello, es importante repasar la trayectoria laboral, como fechas, funciones y motivos de cambio, para responder con claridad y seguridad sobre la experiencia laboral.

Por otro lado, es importante recoger datos de la empresa y el puesto al que postula, como la misión, visión, para responder por qué se espera trabajar allí, demostrando interés genuino.

Es importante, también, preparar un breve speech de presentación donde se resuma estudios, experiencia y competencias; si no tienes experiencia laboral, es relevante destacar logros académicos, voluntariados y proyectos.

Durante la entrevista, la actitud y lenguaje corporal son clave. Se recomienda saludar con energía, mantener contacto visual, usar un tono claro de voz y practicar la escucha activa.

En entrevistas virtuales, se deberá elegir un lugar tranquilo, bien iluminado y con buena conexión. Además, se deberá cuida tu presentación personal igual que en una entrevista presencial.

¿Cómo acceder al servicio?

El Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo te atiende de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., en modalidad presencial y virtual. Los sábados, la atención es virtual de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Para reservar tu cita, ingresa a este link y seleccionar el horario que mejor se ajuste a la disponibilidad del interesado. También se puede escribir al correo abecentrodeempleolm@trabajo.gob.pe si se requiere más información.