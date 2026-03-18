MTPE ofrece asesoría gratuita para afrontar entrevistas laborales. (Foto referencial: ijeab / Freepik)
MTPE ofrece asesoría gratuita para afrontar entrevistas laborales. (Foto referencial: ijeab / Freepik)
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Redacción Gestión
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para que los interesados puedan afrontar se manera adecuada un proceso de selección.

La preparación previa marca la diferencia ante una entrevista laboral. Por ello, es importante repasar la trayectoria laboral, como fechas, funciones y motivos de cambio, para responder con claridad y seguridad sobre la experiencia laboral.

Por otro lado,

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Es importante, también, , es relevante destacar logros académicos, voluntariados y proyectos.

Durante la entrevista, la actitud y lenguaje corporal son clave. Se recomienda saludar con energía, mantener contacto visual, usar un tono claro de voz y practicar la escucha activa.

En entrevistas virtuales,

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¿Cómo acceder al servicio?

El Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo te atiende de lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., en modalidad presencial y virtual. Los sábados, la atención es virtual de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Para reservar tu cita, y seleccionar el horario que mejor se ajuste a la disponibilidad del interesado. También se puede escribir al correo abecentrodeempleolm@trabajo.gob.pe si se requiere más información.

La asesoría es personalizada y gratuita para que postulantes mejoren su preparación y desempeño en entrevistas laborales presenciales y virtuales. (Foto: Pexels)
La asesoría es personalizada y gratuita para que postulantes mejoren su preparación y desempeño en entrevistas laborales presenciales y virtuales. (Foto: Pexels)

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