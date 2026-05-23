La Derrama Magisterial anunció la implementación de DM Salud, una red de clínicas orientada a docentes afiliados, familiares directos y maestros cesantes, con atención médica desde S/ 50.

La iniciativa comenzará a operar este año con un local de 30 consultorios en Lima Norte y posteriormente abrirá otro establecimiento en el sur de la capital. La entidad también proyecta expandir el servicio hacia regiones.

Según informó la presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, Olga Morán, la nueva red ofrecerá consultas, laboratorio, exámenes y farmacia con un enfoque en prevención y seguimiento.

DM proyecta expandir sus servicios médicos hacia distintas regiones del país.

Atención subsidiada para docentes

Derrama Magisterial indicó que el servicio contará con tarifas diferenciadas para docentes afiliados, familiares directos y cesantes, gracias a un esquema de subsidio financiado con la atención al público en general.

De acuerdo con la entidad, el costo promedio de atención será de S/ 50 e incluirá consulta médica, laboratorio y medicinas.

La operación demandará una inversión inicial cuyo retorno se estima en cinco años.

Derrama también redujo la tasa de créditos para docentes afiliados a DM Créditos.

Derrama reduce tasa de créditos

Durante la III Asamblea Nacional de Delegados del SUTEP, la institución anunció además una reducción de la Tasa de Costo Efectiva Anual (TCEA) para los préstamos otorgados mediante DM Créditos.

Con el ajuste, una tasa cercana al 23% pasará a ubicarse alrededor del 15%, según detalló la entidad.

Asimismo, Derrama informó que redujo el cobro promedio del Fondo Solidario a 0.5% y los gastos administrativos a S/ 7 mensuales. También señaló que dejará de cobrar estos conceptos a quienes prepaguen sus préstamos.