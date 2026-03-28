Del 25 al 27 de marzo de 2026, tuvo lugar en São Paulo, Brasil, el Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas, organizado por la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS), ¿qué ocurrió en el evento?

La presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, Olga Morán, participó del encuentro, considerado relevante en materia de seguridad social.

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El foro reunió a ministros, autoridades, especialistas y directivos de instituciones miembros de la AISS, quienes intercambiaron experiencias sobre cobertura, sostenibilidad, innovación, tecnología y fortalecimiento de los servicios.

Foro Regional de la Seguridad Social para las Américas

Durante el evento, Derrama Magisterial recibió certificaciones de mérito por diversas iniciativas.

Entre ellas destaca la experiencia “Afiliación a Derrama Magisterial a través de una red de afiliadores de maestros. Llegando a más maestros a través de maestros”, implementada en 2025. Dicha práctica obtuvo un Certificado de Mérito por su capacidad para ampliar la cobertura institucional, especialmente en zonas alejadas, agilizar procesos y fortalecer la cultura previsional a través de una estrategia de trabajo articulada con docentes afiliados al SUTEP.

Olga Morán, presidenta del Directorio de Derrama Magisterial, recibe el Certificado de Mérito de manos del secretario general de la AISS, Marcelo Abi-Ramia Caetano.

Dicha iniciativa, además, permite a maestras y maestros generar ingresos adicionales por comisiones, beneficiando especialmente a docentes cesantes.

Asimismo, la AISS reconoció como buenas prácticas otras iniciativas de Derrama Magisterial como el Premio Nacional Horacio Zeballos Gámez por su reconocimiento a los aportes pedagógicos y culturales del magisterio peruano; la biblioteca móvil “Leo a Bordo”, por su aporte al acceso a los libros para miles de niñas y niños en instituciones educativas públicas; el Concurso Nacional de Canto Magisterial Takiykusunchis Amautakuna, por promover la identidad, la memoria y el aprendizaje a través de la composición e interpretación musical docente; y la experiencia de fortalecimiento de la conciencia lectora de los docentes a través de medios digitales, orientada a fomentar la lectura digital y reconocer a maestras y maestros lectores.

La Derrama Magisterial mantiene una relación con la AISS desde el 2009, año en que fue incorporada como Oficina de Enlace para la Región América Latina.