Sutep demanda al MEF presentar proyecto para habilitar el uso de recursos del Fondo de Contingencia para el pago del segundo tramo de la bonificación de 487 soles. Foto: Franco Rúa Poemape/ Sutep

El Sutep volverá a las calles con una movilización nacional el jueves 18 de diciembre en rechazo a un presupuesto insuficiente que posterga la Educación pública del pals y en demanda del cumplimienta de los acuerdos colectivas que según sostuvo pretende desconocer el ministerio de Economia.

Rechazo a un presupuesto que no llega al 6% del FBI como manda la Constitudón para garantizar una Educación gratuita y de calidad.

Lucio Castro, secretario general del SUTEP, sostuvo que demandan el pago de escolaridad a los maestros nombrados en marzo 2025.

Asimismo la aprobación por insistencia del incremento de pensiones a los maestros. Del mismo modo el cumplimiento del pago del bono de S/487.00 a maestros y audilares.

Uso del Fondo de Contingencia

EI SUTEP reclamó a la ministra de Economia, Denisse Miralles, que el MEF remita al Congreso un proyecto de ley a se habilite el uso de recursos del Fondo de Contingencia para el pago del segundo tramo de la bonificación de 487 soles, que se encuentra pendiente de abono a favor de las docentes y auxiliares nombrados y contratados. Igual demanda hizo al Congreso.

Además, indicó que desde inicio de año, el gobierno viene incumpliendo el pago por escolaridad a más de 25 mil maestros que no fueron incluidos en las listas del mes de junio. !Cumplir solo implica que el MEF coordine con el Congreso, la emisión de una ley Habilitante, que faculte a los gobiemos regionales el uso de partidas de las UGEL", apuntó.

“El magisterio también demanda la aprobación por insistencia de la ley que asegura pensiones dignas para 362 mii maestros cesantes y jublades”, indicó el secretario general del Sutep.

El dirigente cuestionó a las funcionanos del ministero de Economia, pues sostuvo que “privilegian a grupos de poder en momentos en qie el pais sufre una oleada de violencia por la falta de trabajo y de oportunidades debido a una politica económica que desincentiva la producción nacional y no genera empleo adecuado para los peruanos”, acotó.

Lucio Castro señaló que “no se justifica el recorte de partidas a sectores como educación, salud y seguridad cladadana, al mismo tiempo que se otorgan exoneraciones tributaras a poderosas empresas que tienen jugosas utilidades, en perjuicio del fisco peruano”.