Raúl Salgado Cerrate, gerente general de OftalmoMedic, confirmó a Gestión que la red de clínicas continuará su expansión este año con la apertura de una nueva sede en el distrito de Lince, prevista para este mes. La nueva locación contará con 600 metros cuadrados (m2) de infraestructura asistencial.

“Esto nos va a permitir aumentar en un 15% nuestra capacidad de atención en toda la red para este año 2026”, explicó.

El ejecutivo precisó que la decisión de abrir una tercera sede en Lima Moderna responde a la demanda creciente en distritos aledaños como Jesús María, Lince e incluso pacientes que se trasladan desde Miraflores. “Hemos visto mucha afluencia de pacientes de zonas cercanas. Hay un flujo importante de personas que se movilizan para atenderse con nosotros”, refirió.

El directivo destacó además un cambio en el perfil de atención. “Recibimos más del 60% de pacientes mujeres dentro de la clínica. Y eso nos hace sentido porque la red está pensada también en ellas, entendiendo sus dinámicas de tiempo y desplazamiento”, afirmó.

Raúl Salgado Cerrate, gerente general de OftalmoMedic, confirmó que la red de clínicas continuará su expansión este año. Foto: OftalmoMedic.

Inversiones previstas para 2026 y nuevas especialidades

La inversión de OftalmoMedic para la nueva sede en Lince asciende a aproximadamente S/ 2 millones este año. Dicho monto comprende infraestructura, equipamiento médico y tecnología. Uno de los principales cambios, según Salgado, estará en la digitalización de la experiencia del paciente.

En cuanto a la capacidad asistencial, precisó que la sede funcionará como primer nivel dentro del modelo de red. “Es un centro de consulta y diagnóstico, con derivación de cirugías a sedes de mayor complejidad”, subrayó.

La nueva infraestructura contará con siete especialidades, entre ellas, atención de retina, glaucoma, córnea, uvea, segmento anterior y pediatría. “Buscamos que estas especialidades estén presentes en toda la red”, indicó. Además, adelantó la incorporación de áreas como oculoplastía y estrabismo.

Con esta ampliación, OftalmoMedic estima cubrir cerca del 80% de las patologías oftalmológicas más frecuentes , principalmente, errores refractivos, cataratas, glaucoma y enfermedades de retina.

Recordó que su red se estructura en tres niveles de atención: el nivel 1 (Lince), orientado a consulta y diagnóstico; el nivel 2, para procedimientos y cirugías menores (Los Olivos); y el nivel 3, la sede central (Lima Centro), destinada a cirugías de alta complejidad, incluidos trasplantes de córnea.

Plan de aperturas a largo plazo

Consultado sobre la expansión futura, Salgado remarcó que Lince será la tercera sede dentro del plan de apunta a llegar a cinco clínicas en Lima hacia el 2030 . “Hace dos años teníamos una sola sede. Hoy estamos en este proceso de expansión: ya abrimos Los Olivos, ahora Lince, y tenemos dos locaciones más por definir en Lima ”, adelantó.

Si bien aún no se han definido los distritos en las que desplegará las nuevas sedes, el ejecutivo sostuvo que la estrategia busca una cobertura integral en la capital. “Debemos abarcar Lima Norte, Sur, Centro. La red está pensada para atender a la capital en su conjunto”, afirmó.

Sobre la inversión total del plan, indicó que el presupuesto se mantiene en alrededor de S/ 16.5 millones. No obstante, precisó que el cronograma se ha acelerado. “Inicialmente se proyectaba la expansión al 2035, luego al 2033 y ahora al 2030. El mercado de salud viene creciendo y eso ha acelerado nuestros planes”, destacó.

En efecto, refirió que el sector privado de salud en Lima crece alrededor de 7% anual, mientras que en provincias alcanza el 9%. En el caso de la clínica, dijo, el crecimiento ha sido más acelerado. “ Hemos crecido 30% en los últimos años y este año buscamos crecer 60% en facturación y atenciones ”, sostuvo.

Así, la ejecución de inversiones para 2026 se concentrará en los primeros S/ 2 millones destinados a la sede de Lince, mientras que las siguientes aperturas se desarrollarán progresivamente entre el 2029 y 2030.

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El sector privado de salud ocular en Lima crece alrededor de 7% anual, mientras que en provincias alcanza el 9%. Foto: Andina.

Llegada a provincias: ¿el siguiente paso?

Sobre su participación de mercado, Cerrate expresó que la clínica ya se ubica entre los principales actores del sector en términos de volumen de atenciones. “Por cantidad de pacientes, estamos en los primeros puestos dentro del nicho de oftalmología”, sostuvo.

Respecto a la competencia, descartó que exista un liderazgo absoluto de un solo jugador. “No hay un único líder claro. Además, en el Perú no existen redes oftalmológicas consolidadas; hay apenas tres grandes redes de clínicas y nosotros somos una de ellas”, anotó.

En esa línea, remarcó que la estrategia de OftalmoMedic apunta a desarrollar un segmento aún poco atendido. “Estamos construyendo un espacio que hoy no está cubierto por otros actores. Eso nos permitirá posicionarnos dentro del top de atenciones a nivel nacional”, afirmó.

En términos financieros, la compañía cerró el 2025 con ingresos cercanos a los S/ 10 millones, tras crecer 30% ese año. Para el 2026, la meta es más ambiciosa. “Estamos proyectando un crecimiento de 60%, lo que nos llevaría a bordear los S/15 millones en facturación anual”, proyectó.

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Tras la expansión en Lima, el siguiente paso será llegar a provincias. Este proceso, añadió, comenzaría a partir del 2030. Si bien aún no hay regiones definidas, adelantó que el foco estaría en las principales ciudades del país. “Dependerá mucho de la capacidad económica y del acceso a servicios de salud en cada región, pero naturalmente miramos plazas como Arequipa, Cusco o Trujillo. Aún es temprano para confirmarlo”, finalizó.