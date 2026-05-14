OftalmoMedic, red especializada en oftalmología y cirugías de alta complejidad, acelera su expansión tras registrar un crecimiento de dos dígitos en el primer cuatrimestre de 2026. Foto: Andina.
OftalmoMedic, red especializada en oftalmología y cirugías de alta complejidad, acelera su expansión tras registrar un crecimiento de dos dígitos en el primer cuatrimestre de 2026. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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OftalmoMedic, especializada en oftalmología y cirugías de alta complejidad, registra un crecimiento de dos dígitos en el primer cuatrimestre de 2026. Este desempeño está respaldado por el trabajo articulado de sus dos sedes médicas, ubicadas en Lima Centro y Lima Norte, específicamente en Los Olivos. De cara a este año, la clínica tiene previsto continuar su proceso de expansión con la incorporación de nuevas sedes. ¿Cómo se estructurará su plan de crecimiento y qué zonas serán priorizadas?

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