Opticalia inicia expansión en mercado peruano. (Foto: Opticalia).
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Josimar Cóndor
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En su expansión internacional, la franquicia española Opticalia pone la mira en Perú. La cadena de ópticas fue fundada en 2008 y ahora opera en 12 países de Europa, África y América Latina, con un modelo basado en la asociación de negocios independientes. Precisamente, la compañía identificó que tal concepto calza con la realidad del sector en el mercado local, donde funcionan más de 4,000 ópticas que no pertenecen a ninguna marca reconocida. Bajo esa condición, alista el inicio de sus actividades frente a GMO, de la italiana Luxottica.

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