Alfredo Cárdenas, CEO de Opticalia Perú, afirmó que el mercado peruano ofrece alto potencial frente a otros países como Brasil, Colombia y México.

“El mercado peruano está dividido en dos. Hay un grupo muy reconocido de marcas que controla una sola compañía y el resto son ópticos independientes con diversas marcas. Ese sector que es bastante masivo, si nosotros lo agrupamos, tiene un volumen bastante fuerte y un peso importante en el volumen de negocio”, comentó.

Así, explicó que la propuesta de Opticalia para este segundo segmento comprende marca, imagen, diseño, asesorías, portafolio de productos y acceso a proveedores con precios más competitivos.

“La gran mayoría de los ópticos tienen entre una o dos tiendas, algunos pueden tener cinco tiendas, 10 tiendas, pero no son muchos. El óptico independiente quiere crecer más, pero también le falta una estructura para poder desarrollarse, entonces es una limitación primero por capacidad y costo”, anotó.

La propuesta de Opticalia para las ópticas independientes comprende marca, imagen, diseño, asesorías, portafolio de productos y acceso a proveedores con precios más competitivos.

Aperturas en 2026: primeros locales y tienda propia

Sobre el inicio de la expansión de Opticalia en Perú, Cárdenas indicó que el plan apunta a tener los primeros locales en junio próximo. Desde la etapa inicial, mencionó que están abiertos a sumar socios en Lima y provincias.

“Nuestro principal foco es Lima, porque la concentración mayor es en Lima, pero también hay operaciones importantes en varias ciudades del país. Hay en Piura, Trujillo, Chiclayo, hay algunas zonas de la selva donde también hemos encontrado operaciones muy interesantes”, anotó.

Asimismo, el ejecutivo adelantó que planean invertir en un local propio que operara como un showroom o tienda modelo. El establecimiento estaría en funcionamiento desde septiembre.

No obstante, aclaró que no tienen la intención de operar tiendas directamente, pues no desean ser competidores de sus franquiciados.

El plan de Opticalia en Perú apunta a tener los primeros locales en junio próximo. (Foto: Opticalia).

Horizonte de expansión de Opticalia en Perú

Consultado por los compromisos de expansión en Perú, Cárdenas explicó que la master franquicia de Opticalia en Perú tiene los derechos de la marca en el mercado local por 15 años. En ese periodo, tienen hitos por cumplir.

“El primer año deberíamos llegar a unos 50 asociados. El segundo año deberíamos duplicar y el tercer año deberíamos estar llegando a 300, de ahí un crecimiento un poco menos agresivo”, detalló el ejecutivo.

A la fecha, aseguró que hay algunos inversionistas interesados en nuevos locales para su operación bajo la marca Opticalia y que la franquicia local los viene asesorando para su incorporación. Sin embargo, precisó que el principal foco es captar a empresarios que ya tienen ópticas en actividad.

En este segundo grupo, aclaró que no buscan comprometer una inversión tan onerosa que afecte al propietario. Así, explicó que plantean remodelaciones con intervenciones básicas o medias, en función de la situación del negocio operativo.

Para los nuevos locales en centros comerciales, estimó que la implementación y equipamiento pueden demandar entre US$800 y US$1,000 por metro cuadrado.

Opticalia plantea remodelaciones con intervenciones básicas o medias, en función de la situación del negocio operativo. (Foto: Opticalia).

Llegan marcas españolas de lentes

Sobre el portafolio que traerá Opticalia en Perú, Cárdenas explicó que la franquicia tiene marcas exclusivas que funcionan a nivel internacional para todas las sedes. Entre ellas, se encuentran marcas de diseñadores españoles, principalmente, como Mango, El Ganso, Pedro del Hierro y otras.

“Esas marcas son exclusivas de las tiendas Opticalia. No exigimos una compra mínima, pero toda la campaña de marketing está basada en estas marcas. Van a haber también algunas marcas de lente de contacto exclusivas para la cadena”, anotó.

Añadió que el propietario del negocio es quien finalmente decide el portafolio que ofrecerán las tiendas.

Mercado peruano: más de 4,000 ópticas independientes y el liderazgo de GMO

En la actualidad, Cárdenas refirió que más de 4,000 ópticas independientes operan en Perú. “Hay un volumen o un número de ópticos bastante importante. El sector óptico crece año a año tres veces lo que crece el PBI”, destacó.

Además, refirió que el otro segmento de ópticas tiene como principal operador a un grupo italiano.

En efecto, la mayor cadena de ópticas en Perú es GMO, una empresa de la multinacional italiana Luxottica que tiene más de 120 tiendas en el mercado local.

Sin embargo, más allá de la presencia de esta compañía global, el ejecutivo destacó que hay mucho espacio de crecimiento por la baja penetración de uso de correctores visuales.

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