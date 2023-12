A nivel mundial, se espera que al 2027, el sector logre ventas por US$ 167.9 millones, lo que significará un crecimiento promedio anual de 4.4% entre 2023 y 2027.

Las ventas de este sector serían lideradas por los cristales para lentes, que alcanzarían los US$ 61.9 millones en 2024 (41.5% del total).

Cabe precisar que, el mercado de lentes incluye los cristales para lentes, los lentes de sol, las monturas y los lentes de contacto. No incluye los lentes de protección y de seguridad.

Gabriela Corcuera, gerente de Marketing de GMO, comentó a Gestión que para el 2024 se encontrarán tendencias para todos los gustos, desde ópticos hasta lentes de sol.

“Entre las tendencias, podemos destacar la preferencia en el tipo de monturas. Las monturas rectangulares se han mostrado como las favoritas en diversas formas, ya sea finas o gruesas, ambas se lucieron en este año y es una tendencia que continuará proyectándose hacia el 2024″, precisó.

Asimismo, agregó, las lunas coloridas, que fueron lo más destacado este 2023, sobre todo en tonos amarillos o rosados. “Se espera la misma preferencia para el próximo año: son lentes que resultan ideales para un consumidor que se preocupa por su manera de vestir o desea imponer un estilo único y propio”.

La ejecutiva de GMO destacó también que este año se puede notar el uso de los lentes para un sentido más fashionista, en donde nuestros usuarios buscan complementar su look con lentes de sol; ya sea en verano o en invierno. “Los lentes de sol han dejado de ser un accesorio estacional, para pasar a ser un must have en nuestros clientes”.

En esa línea, Corcuera dijo que apuestan a que el próximo año los consumidores empezarán a incluir los lentes como parte indispensable de su outfit.

“Una tendencia que desde GMO, hemos notado y por lo mismo seguimos implementando variedad de estilos y formas para cada gusto”, precisó.

Al consultarles qué novedades trabajan para el verano 2024, la gerenta de Marketing de GMO mencionó que cuentan con lentes de sol graduados, “en un contexto donde la salud visual pasa desapercibida ante el incremento de los rayos UV, es importante contar con lentes que se acoplen a la necesidad y estilo de vida de los consumidores”.

“Hemos implementado nuevas opciones, a fin de que nuestros clientes puedan personalizar sus lentes de sol con tratamientos y colores, y a su vez se adapten a sus gustos y necesidades. Ya sean lentes polarizados o espejados, ambas variedades ayudan a reducir de manera considerable los efectos de la fatiga visual, así como una protección garantizada hacia los rayos UV”, contó la ejecutiva de la marca con 126 tiendas alrededor del país.

Finalmente, comentó que hace poco abrieron una tienda en Iquitos y que ya alistan una próxima apertura en Lima.

Un vistazo al mercado peruano, ¿cómo le fue el año pasado?

De acuerdo con el estudio de CIEN, las exportaciones de lentes de Perú alcanzaron los US$ 3.2 millones en 2022, lo que significó un crecimiento de 3.5% frente al 2021.

Los tres principales destinos de los envíos en 2022 fueron Ecuador, Colombia y Bolivia que acumularon el 98.0% del total exportado.

Ecuador fue receptor de US$ 3 millones y fue el principal destino de las exportaciones peruanas de lentes en 2022. Este valor se incrementó en 5.5% frente al 2021.

Asimismo, este país representó el 95.7% del total exportado por Perú en este rubro. Colombia ocupó el segundo lugar como destino de los envíos peruanos en 2022, por un valor de US$ 48.5 mil, con un aumento de 64.9% frente al 2021 y una participación de 1.5%.

A nivel desagregado, las monturas de plástico fueron la principal categoría de exportación peruana en 2022. Los envíos de estos productos registraron un crecimiento de 2.4% frente a 2021, alcanzando US$ 1.1 millones (36.0% del total de envíos de lentes en 2022).

La segunda categoría de productos más importante en 2022 fue la de lentes de sol. Estos productos fueron exportados por un valor de US$ 0.9 millones y registró un crecimiento de 12.4% frente al año anterior.

Asimismo, esta línea consolidó el 27.6% de todos los envíos de lentes realizados por Perú en 2022. Los cristales para lentes, excepto de vidrio, registraron envíos por un valor de US$ 0.8 millones en 2022, con una variación de 15.8% y una participación de 24.5%.

Las categorías con mayor expectativa a nivel global

Se estima que para 2027, las ventas de esta categoría se situarían en US$ 69 millones, que reflejaría un crecimiento promedio anual de 3.7% entre 2024 y 2027.

La categoría monturas concentraría el 28.1% de las ventas totales en 2024 (US$ 41.8 millones). Se esperan ventas por US$ 47.5 millones para el 2027 y un crecimiento promedio anual de 4.3% entre 2024 y 2027.

A nivel de ventas por países, los principales mercados para el sector de lentes son Estados Unidos, China, Alemania, Francia y Japón, los cuales estarían acumulando el 50.6% de las ventas mundiales en 2024.

