El desempeño de 2025 estuvo respaldado por una mayor madurez operativa y la expansión de su red. En ese año, b2 alcanzó una facturación de S/31.7 millones, frente a los S/27 millones de 2024, tras la apertura de dos sedes en Lima —San Borja, en mayo, y San Isidro, en junio—, con una inversión promedio de entre US$1 millón y US$1.2 millones por local.

“Buscamos calidad antes que cantidad y no queremos una expansión apresurada”, subrayó Carlos Domínguez, director de marketing de la compañía, al señalar que en 2026 b2 mantendrá el foco en fortalecer su operación en Perú, mientras evalúa oportunidades de expansión bajo el modelo de franquicias en Chile, Colombia y Bolivia. ¿Cuál es la estrategia de crecimiento que se han trazado?

b2 tiene tres aperturas confirmadas en 2026: Limatambo, Jesús María (avenida Garzón) y Piura. (Foto: Gimnasios b2)

Planes 2026: tres nuevas sedes

Para el 2026, b2 proyecta acelerar su crecimiento al 20%, con una meta de facturación de S/38 millones, apoyada en nuevas aperturas y en una operación más eficiente. La inversión por local se mantendrá en el rango histórico de la cadena, con un desembolso promedio de entre US$1 millón y US$1.2 millones por sede, en línea con su estrategia de expansión controlada.

En cuanto a expansión física, la cadena tiene tres aperturas confirmadas para este año. La primera será Limatambo, cuya inauguración está prevista para marzo; le seguirá un nuevo local en Jesús María, en la avenida Garzón, que abriría entre abril y mayo; y, finalmente, Piura, que marcará la primera sede de b2 en provincias, ubicada en un nuevo centro comercial con un espacio diseñado a la medida de la marca.

Cada local mantiene el formato de gimnasio de gran escala, con un promedio de 1,650 metros cuadrados, bajo un modelo full service y multiboutique, que integra espacios especializados para distintas disciplinas. Carlos Domínguez, director de marketing de la compañía, remarcó la compañía prioriza consolidar cada sede antes de avanzar hacia nuevas plazas.

La inversión promedio por local se ubica entre US$1 millón y US$1.2 millones. (Gimnasios b2)

Mirada al extranjero bajo el formato de franquicias

Aunque el foco inmediato de b2 sigue puesto en consolidar su operación en el mercado local, la cadena ya ha dado pasos concretos para una eventual expansión internacional bajo el formato de franquicias. La empresa cuenta hoy con manuales operativos y comerciales completamente estructurados, lo que le permite evaluar oportunidades fuera del país sin comprometer su modelo de negocio. En ese radar aparecen Chile, Colombia y Bolivia, mercados que la compañía considera atractivos por su nivel de desarrollo del sector fitness y afinidad con el formato que ofrece la marca.

Sin embargo, desde la dirección de la cadena subrayan que cualquier salida al extranjero será gradual y selectiva, priorizando socios estratégicos y ubicaciones adecuadas. Domínguez precisó que el esquema de franquicias está diseñado para replicar el estándar de servicio, infraestructura y experiencia de b2, sin desviar recursos de su plan de crecimiento en Perú. La lectura es clara: el salto internacional está en evaluación, pero solo avanzará cuando la operación local esté plenamente consolidada.

El foco de corto plazo sigue siendo consolidar la operación y la marca en el mercado peruano. (Foto: Gimnasios b2)

Canales de venta y uso de tecnología

En el frente comercial, b2 sostiene su crecimiento sobre una base de clientes recurrentes. Las renovaciones concentran entre 40% y 45% de las ventas, consolidándose como el principal motor del negocio, mientras que el canal digital representa alrededor del 20% del total. Dentro de este último, las redes sociales aportan cerca de 15% de conversión, reflejando un peso creciente del entorno online en la captación de nuevos socios, aunque con un énfasis claro en la fidelización. “Hoy lo que más se vende son las renovaciones”, explicó Carlos Domínguez, al detallar la estructura de ingresos de la cadena.

De cara al 2026, la compañía apunta a profundizar el uso de tecnología para ganar eficiencia comercial. A mediados de este año, b2 prevé incorporar herramientas de Inteligencia Artificial orientadas a la calificación de clientes, con el objetivo de mejorar la conversión y optimizar el desempeño de sus canales de venta. La lectura interna es que el crecimiento no dependerá solo de abrir más locales, sino de vender mejor y entender con mayor precisión al cliente, en un mercado fitness cada vez más competitivo y segmentado.

Perfil del cliente y ticket promedio

El perfil del usuario de b2 responde a un consumidor cada vez más consciente de la salud, el bienestar y la longevidad, en un mercado que ha mostrado señales de maduración. Según explicó Domínguez, la penetración del fitness en Perú pasó de 1.5% a 5%, un salto que refleja un cambio estructural en los hábitos de consumo. En ese contexto, la cadena apunta a un público diverso en edad y objetivos, apoyada en programas adaptables. “Una persona de 25 años y una de 60 pueden entrenar en la misma clase, ajustando el ejercicio a su estilo de vida”, señaló el ejecutivo, al destacar la flexibilidad del modelo como uno de los principales diferenciales frente a la competencia.

En términos de precios, b2 maneja un ticket promedio segmentado por sede y plan, con un reciente incremento cercano al 5%. Actualmente, un plan trimestral oscila entre S/850 en las sedes de menor rango y S/1,000 en las más ‘top’, una estructura que busca equilibrar accesibilidad y valor agregado.

Nuevas tendencias: gimnasios boutique

El director de marketing de b2 reconoció que el mercado fitness en Perú se ha vuelto más competitivo por la entrada de gimnasios boutique con ofertas especializadas, lo que presionó la demanda durante el primer trimestre de 2025, con caídas de entre 10% y 15% frente a lo esperado.

No obstante, la lectura de la compañía es que el consumidor ya no busca solo precio, sino experiencia, personalización y comunidad, factores que hoy definen la evolución del sector fitness en el país.