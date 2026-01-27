Para el 2026, la compañía proyecta crecer 20% y alcanzar una facturación de S/38 millones. (Foto: Gimnasios b2)
La cadena de gimnasios b2 cerró el 2025 con un crecimiento de 15%, el mismo nivel que en 2024, tras la apertura de dos nuevas sedes en Lima, con lo que alcanzó 10 locales operativos. Para el 2026, la compañía tiene tres aperturas confirmadas en el país y ya se encuentra estructurada como franquicia, con la mira puesta en una eventual expansión internacional. En un entorno cada vez más competitivo, b2 apuesta por un modelo full service y multiboutique, programas personalizables como Balance 360 y un enfoque de comunidad bajo el concepto “Entrenamos juntos”. ¿Cómo logrará escalar su propuesta en una industria fitness cada vez más exigente?

