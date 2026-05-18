Las cifras del primer trimestre de 2026 revelan, sin embargo, un reajuste en su estrategia de inversión. Según sus estados financieros, en el rubro de exploración, preparación de mina y otros, el de mayor peso en la estructura de inversiones, el capex pasó de US$ 38.8 millones a US$ 35.9 millones, lo que representó una reducción de 7.4%. La infraestructura (modernización de sus operaciones), en cambio, mostró el comportamiento opuesto: el gasto creció de US$ 4.7 millones a US$ 6.7 millones, un avance de 41.8%. Por su parte, maquinaria y equipo registró un alza moderada, al escalar de US$ 2.2 millones a US$ 2.7 millones.

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Precisamente, fruto de la mayor inversión en exploración, los resultados al cierre del primer trimestre de 2026 muestran avances concretos en sus recursos minerales. El volumen de recursos alcanzó los 2,154 millones de toneladas, un incremento de 12.15% frente al mismo periodo de 2025 .

El crecimiento se explica, principalmente, por una mayor actividad de perforación diamantina y un aumento en los metros de avance registrados en las unidades de Marañón y Santa María (La Libertad) . No obstante, la ley de oro, indicador que mide la concentración del metal por tonelada de mineral, retrocedió 5.46% respecto al mismo periodo del año anterior.

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La minera incrementó en 41.8% sus inversiones en infraestructura y modernización de operaciones durante los primeros meses del año. Foto: Andina

Resultados operativos de Poderosa: ¿cómo impacto el alza del oro?

El favorable contexto del precio del oro se tradujo en resultados concretos para Poderosa ya que registró en el primer trimestre una mejora sustancial en sus indicadores de rentabilidad frente al mismo periodo del 2025.

En detalle, el ebitda creció de US$ 83.3 millones a US$ 145.1 millones, un salto de 74%. Las ventas netas acompañaron esa tendencia y escalaron de US$ 197.2 millones a US$ 299.2 millones, un avance de 52% en doce meses.

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El margen bruto, en tanto, pasó de 37% a 48%, mientras que el operativo avanzó de 26% a 36%. La utilidad antes de impuestos más que se duplicó, al pasar de US$ 52.8 millones a US$ 109.8 millones, y la utilidad neta siguió la misma senda: de US$ 38.9 millones a US$ 72.9 millones . El beneficio por acción también reflejó ese dinamismo, al subir de S/ 0.144 a S/ 0.252.

Mientras que el crecimiento en ventas de Poderosa estuvo liderado por el oro. Los ingresos por este metal alcanzaron los US$ 295 millones en el primer trimestre, un alza superior al 50% frente a los US$ 195.5 millones del mismo periodo de 2025, resultado que se explica más por el rally del precio internacional que por un mayor volumen despachado . En efecto, las onzas vendidas retrocedieron de 68,103 a 60,196 entre un año y otro, una caída de 12%.

La plata, por su parte, replicó ese patrón, ya que las ventas del metal blanco más que se duplicaron, al pasar de US$ 1.7 millones a US$ 4.2 millones, mientras que las onzas comercializadas bajaron de 51,457 a 47,096.

El rally histórico del oro impulsó los ingresos y utilidades de Poderosa, pese a la menor producción registrada en el trimestre. Foto: Andina

Poderosa reduce su producción de oro

El reporte ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), explica que las toneladas métricas secas (TMS) tratadas sumaron 183,937 en el primer trimestre, un avance de 4.9% frente a las 175,363 del mismo periodo de 2025. Sin embargo, ese mayor volumen de roca procesada no se tradujo en una producción equivalente.

Por el contrario, las onzas de oro obtenidas cayeron de 70,644 a 62,559, una contracción de 11.5% interanual .

La explicación a esta reducción está en la ley del mineral: la concentración de oro por tonelada retrocedió 5.46% respecto al año previo, lo que significa que cada tonelada procesada rindió menos metal que en 2025.