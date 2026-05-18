Minera Poderosa mantuvo su política de inversiones en el primer trimestre de 2026, aunque con un reajuste en la composición de su capex. Foto: GEC
Minera Poderosa mantuvo su política de inversiones en el primer trimestre de 2026, aunque con un reajuste en la composición de su capex. Foto: GEC
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Karen Guardia Quispe
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El oro cerró 2025 en su nivel más alto de la historia, superando los US$ 4,000 por onza tras un rally que acumuló cerca de 65%. En ese escenario de precios excepcionales, Minera Poderosa, una de las principales productoras del metal en el Perú, alcanzó una utilidad neta de US$ 72.9 millones en el primer trimestre de 2026. ¿A qué destinó sus inversiones la compañía en ese periodo?

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