Con el metal en máximos históricos, la pregunta es inevitable: ¿todavía hay espacio para nuevas alzas o es tarde para entrar? Foto: Composición IA.
Con el metal en máximos históricos, la pregunta es inevitable: ¿todavía hay espacio para nuevas alzas o es tarde para entrar? Foto: Composición IA.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

La onza de oro ha escalado desde los US$ 2,000 a inicios del 2023 hasta superar los US$ 5,000 en marzo del 2026, un rally que ha reavivado el interés de inversionistas institucionales y minoristas.

TE PUEDE INTERESAR

Dólar y oro trepan ante temor a inflación y economía débil por guerra, ¿qué habrá en 13 días?
Peruvian Metals renueva derechos de superficie de planta de oro en La Libertad por 10 años
El oro después del rally: qué lo impulsa y cuánto riesgo asume el inversionista

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.