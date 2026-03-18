El Perú se consolida como uno de los principales mercados de expansión para marcas internacionales en América Latina. Son varias las marcas que preparan su ingreso al Perú, procedentes de diversos sectores como entretenimiento, moda y gastronomía. Jorge Lizan, managing de Lizan Retail Advisors (LRA), coordina el ingreso de varias de ellas que, en conjunto, pueden superar la treintena

Jorge Lizan, managing director de LRA, señaló que el creciente interés de marcas internacionales se explica por la estabilidad relativa que mantiene el retail peruano frente a otros mercados de América Latina. En su análisis, el país continúa siendo una plaza relevante y sólida para la expansión, ya que la coyuntura política local no ha generado un impacto determinante en los planes de ingreso de nuevas enseñas.

En la dinámica regional, México continúa siendo la puerta de entrada para las marcas globales por su tamaño y potencial. Sin embargo, el segundo paso ya no sería Colombia. “Están yendo prácticamente directo a Chile y Perú”, afirmó.

En cuanto al volumen de interés, el ejecutivo indicó que su firma tiene identificadas entre 10 y 15 marcas en consulta activa para ingresar al Perú. Así, el número total de enseñas que podrían estar evaluando el mercado —en distintas etapas del proceso— podría situarse entre 30 y 40.

Conceptos experienciales en gastronomía y entretenimiento lideran la nueva ola de expansión en el mercado retail peruano. (Foto: Andina)

Las nuevas marcas que preparan su ingreso al Perú

En el segmento de lujo, Lizan mencionó a firmas como Dolce & Gabbana, Louis Vuitton y Cold & Goose, que ya han reforzado su presencia en la región y, en algunos casos, operan en Lima, principalmente en el Jockey Plaza. Este centro comercial se mantiene como el principal destino para marcas premium.

En moda, destacó el caso de Flabelus, marca española de calzado surgida hace cinco años que ha logrado expandirse rápidamente en mercados internacionales. Actualmente tiene presencia en zonas emblemáticas como Le Marais en París, Design District en Miami, Soho en Londres y el barrio de Salamanca en Madrid, además de centros comerciales en América Latina. La propuesta combina diseño innovador y una comunicación dirigida a nuevas generaciones.

Flabelus de España es una de las marcas que se alista a ingresar al Perú.

En gastronomía, mencionó a Lucciano’s, cadena argentina de gelaterías que firmó un acuerdo para desarrollarse en Chile y Perú, y que ya abrió su primer local en Santiago. Los locales tematizados y orientados a redes sociales han generado altos niveles de tráfico en otras plazas.

Luccianos´s tiene amplia presencia en el mercado argentino.

También citó a UDON, marca de comida japonesa de origen español, que abrió inicialmente en Santiago de Chile y que contempla a Perú como siguiente mercado dentro de su expansión regional.

UDON es una marca de comida japonesa originaria de España.

En entretenimiento, refirió el caso de Museum of Illusions, concepto de entretenimiento educativo con el que se encuentran en etapa final de negociación en Chile. Según explicó, cuando se firman acuerdos de franquicia para ese país, normalmente se incluye a Perú como segundo mercado dentro del plan de expansión.

Museun of Illusions tiene presencia en varias ciudades del mundo.

Asimismo, mencionó a JOE AND THE JUICE, marca que el año pasado firmó un convenio de franquicia para desarrollar 100 tiendas en México. Actualmente avanza en Canadá y, tras consolidar esos mercados, evaluaría su expansión hacia Brasil, Centroamérica —con base en Panamá— y posteriormente Perú y Chile.

Más allá de estos nombres específicos, Lizan precisó que varias de las marcas que asesoran ya operan en otros países de América Latina y tienen al Perú dentro de sus objetivos de expansión. En muchos casos se trata de enseñas europeas; en otros, de origen estadounidense o sudamericano.

Malls premium con poco espacio para marcas

La alta ocupación limita nuevas aperturas en ubicaciones estratégicas. “Hay mayor demanda de espacios que disponibilidad u oferta de espacios actualmente”, advirtió Lizan, al explicar que —a diferencia de Estados Unidos, donde hubo un sobredesarrollo de centros comerciales en décadas pasadas— en América Latina la oferta es más restringida y la competencia por metros cuadrados es creciente.

En el segmento premium, esta restricción se vuelve más evidente. El mercado peruano no tiene la escala de Brasil o México para albergar múltiples tiendas de una misma marca de lujo. “muy probablemente solo haya capacidad para tener una tienda”, indicó Lizan en referencia a enseñas internacionales de alta gama. No obstante, precisó que “Definitivamente existe la demanda y el consumo como para lograrlo”, lo que respalda el modelo de tienda insignia en ubicaciones como el Jockey Plaza.

Más allá de Lima moderna, el dinamismo también se concentra en distritos periféricos y ciudades secundarias.