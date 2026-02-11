La campaña de San Valentín se perfila como el primer gran impulso comercial del 2026 para los centros comerciales. De acuerdo con estimaciones de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (Accep), las ventas asociadas con esta fecha alcanzarían alrededor de S/ 800 millones durante esta semana en los malls, acompañadas por un crecimiento de hasta 15% en la afluencia, especialmente, concentrado en el fin de semana del 14 de febrero.

“San Valentín marca el inicio del calendario comercial anual para los centros comerciales, por encima incluso de campañas posteriores como escolar o liquidaciones de verano”, señaló José Antonio Contreras, gerente general de Accep, a Gestión.

La entrada en operación de nuevos centros comerciales también contribuye a sostener el crecimiento de ventas, al ampliar la oferta y la cobertura en distintas ciudades.

Accep, que agrupa 88 centros comerciales a nivel nacional, proyecta para febrero un crecimiento de la demanda cercano al 8% a nivel país, con mayor dinamismo en la costa.

Para toda la semana, la asociación proyecta un crecimiento de la afluencia cercano al 15%, con un impacto más fuerte durante sábado y domingo. Al respecto, Contreras remarcó que el también denominado Día del amor y la amistad concentra el consumo en pocos días, lo que eleva la conversión y acelera el gasto.

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIAS LIDERAN EL GASTO

Los rubros con mayor dinamismo durante la campaña de San Valentín en los malls en Perú son tecnología, regalos, restaurantes y entretenimiento. En particular, la tecnología ha ganado mayor peso como opción de obsequio frente a años anteriores.

La demanda se concentra tanto en accesorios pequeños —como audífonos, micrófonos, USB o protectores personalizados— como en dispositivos de mayor valor, entre ellos parlantes, tabletas y teléfonos. El ticket promedio se mantendría en niveles similares a campañas previas, en torno a S/ 200 a S/ 220, sin cambios significativos frente al año pasado.

Contreras precisó que el crecimiento del comercio electrónico y del recojo en tienda responde a estrategias de los retailers, y no de los centros comerciales como propietarios.

“El cliente también va al centro comercial a recoger en tienda una vez que compró por online, lo que incrementa las visitas y permite que vea otras ofertas y productos, elevando las ventas”, explicó Contreras.

Agregó que este modelo genera un efecto indirecto sobre el tráfico presencial, pues muchos consumidores optan por recoger sus compras en tienda física.

BELLEZA, CHOCOLATES Y FLORES COMPLEMENTAN LA CAMPAÑA

Categorías como productos de belleza y accesorios femeninos también figuran entre las más demandadas durante la campaña de San Valentín. A esos rubros, se suman chocolates, bombones y flores, productos tradicionalmente asociados con esta fecha y que mantienen un rol relevante en el gasto de los consumidores.

Desde la asociación indicaron que este tipo de compras suele concentrarse en pocos días, especialmente en el tramo previo al 14 de febrero, y complementa el consumo en restaurantes, entretenimiento y regalos, elevando el ticket final por visita a los centros comerciales.

AGENDA DEL SECTOR: CONGRESO DE RETAIL

Como parte de su agenda sectorial, la Accep anunció la realización del Congreso de Retail, programado para el 21 y 22 de abril, cuando se abordarán las tendencias del sector, casos de éxito y cambios en el comportamiento del consumidor. El evento contará con un expositor internacional especializado en transformación digital y tendencias de consumo.