San Valentín se ha consolidado como una de las fechas más relevantes para el negocio del delivery, la movilidad urbana y el comercio digital en el Perú. Para la campaña del 2026, las principales plataformas del sector anticipan incrementos de demanda de hasta 50%, con picos concentrados en franjas horarias específicas y una presión operativa creciente sobre la logística urbana.

Estimaciones de Rappi, Yango y PedidosYa muestran que el factor tiempo —más que el precio— se ha vuelto determinante para el consumidor. El resultado es una mayor preferencia por resolver regalos, comidas y traslados desde el celular, sin desplazamientos físicos.

En ese sentido, las tres plataformas coinciden en que San Valentín ya no es una campaña marginal, sino un hito dentro del calendario comercial digital.

Miguel Niño, Head de Ecommerce de Rappi Perú, estimó que los pedidos en su plataforma crecerán alrededor de 40% frente al mismo periodo del 2025, impulsados por categorías como flores, cuidado personal y belleza.

En el caso de PedidosYa, la perspectiva es aún mayor. “Proyectamos un crecimiento del 50% en la demanda de delivery en comparación con la campaña del año pasado”, afirmó Iván Maidana, director de Quick Commerce de PedidosYa en Perú, quien además destacó que esta celebración marca “la primera fecha fuerte en el calendario de campañas estacionales del año”.

La congestión vehicular en Lima impulsa el comercio electrónico. (Foto: Yango).

En el segmento de movilidad, Daniel Prado, country manager de Yango Ride Perú, indicó que la cantidad de viajes y requerimientos aumentará entre 35% y 40% frente a un fin de semana promedio de febrero, y que la compañía espera 50% más viajes que en la campaña de 2025 y el triple que en 2024.

COMPRAS DE ÚLTIMO MINUTO EN LIMA DEFINEN LA CAMPAÑA DE RAPPI, YANGO Y PEDIDOS YA

Otra coincidencia clara entre las plataformas de delivery y movilidad es el peso del consumo reactivo. En Rappi, aproximadamente el 75% de los pedidos vinculados a San Valentín corresponde a compras de último minuto, una dinámica típica de fechas emocionales.

En PedidosYa, este comportamiento se refleja en picos muy marcados el mismo 14 de febrero. “Durante San Valentín predomina el comprador de último momento”, explicó Melissa Tejada, directora de Marketing de la empresa, aunque añadió que también se observa un crecimiento de usuarios que planifican con anticipación cuando el regalo está definido.

San Valentín funciona como termómetro del negocio digital.

Desde Yango, el comportamiento es similar en movilidad: cuando San Valentín cae sábado, como en el 2026, los planes se definen sobre la marcha, lo que incrementa los requerimientos de viajes tanto el mismo día como desde la tarde previa.

HORARIOS PICO CONCENTRAN LA DEMANDA Y PRESIONAN A RAPPI, YANGO Y PEDIDOS YA

Más allá del volumen agregado, San Valentín se caracteriza por una alta concentración horaria de la demanda. En PedidosYa, el mayor pico se registrará durante la mañana del 14 de febrero.

“Proyectamos que el bloque horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. aumente la demanda de pedidos en casi 95% frente al año pasado”, detalló Tejada. Hacia la noche del mismo día, entre las 6:00 p.m. y las 10:00 p.m., los pedidos crecerían casi 50%, asociados a celebraciones de último momento. En la noche del 13 de febrero, se espera además un aumento anticipado de 10%.

Rappi también identifica una mayor concentración de pedidos entre la tarde y la noche del 13 y 14 de febrero, mientras que en Yango los picos de viajes se intensifican en esas mismas franjas, especialmente cuando la fecha coincide con el fin de semana.

TRÁFICO EN LIMA IMPULSA EL QUICK COMMERCE Y EL DELIVERY EN SAN VALENTÍN

En las tres plataformas, la rapidez de entrega o traslado se impone como el principal criterio de elección. En Rappi, el quick commerce (entregas rápidas) y soluciones como Turbo impulsan tickets promedio de S/ 150, favorecidos por la compra de combos.

“San Valentín es una fecha donde el valor está en ‘llegar a tiempo’”, resumió Miguel Niño, al destacar que la rapidez de entrega pesa tanto como el precio en decisiones de compra de alta carga emocional.

En Yango, esta lógica se traduce en una mayor demanda por motos, que permiten sortear mejor la congestión vehicular, mientras que en PedidosYa el quick commerce —con entregas en menos de una hora— se consolida como el estándar esperado por el usuario.

Otra tendencia transversal es la sustitución del desplazamiento físico por soluciones digitales. En Rappi, los restaurantes y el componente gastronómico concentran alrededor del 25% de los pedidos, mientras que en Yango pueden representar más del 55%, especialmente en ultrafast delivery.

PedidosYa muestra una dependencia aún mayor. “Los restaurantes y las experiencias gastronómicas concentran aproximadamente el 85% del total de pedidos durante la campaña de San Valentín”, indicó Bernardo Portugal, director comercial de la plataforma.

En paralelo, crecen categorías no tradicionales. Rappi reporta aumentos de hasta 25% en tecnología, moda y sexshop; Yango observa mayor dinamismo en belleza; y PedidosYa proyecta crecimientos de 25% a 30% en belleza, cuidado personal y decoración del hogar.

SAN VALENTÍN SE CONSOLIDA COMO TERMÓMETRO DEL NEGOCIO DIGITAL EN 2026

Más allá de la coyuntura, las tres plataformas coinciden en que San Valentín funciona como un indicador adelantado del desempeño del comercio digital. “San Valentín funciona como un ‘termómetro’ de quick commerce y logística urbana”, señaló Niño, al destacar que muchos usuarios prueban por primera vez el canal digital en estas fechas y luego mantienen el hábito.

Desde PedidosYa, Maidana subrayó que la campaña anticipa la evolución de la demanda para el resto del año, mientras que desde operaciones el foco está en sostener la experiencia. “El principal desafío es asegurar una conectividad eficiente y conveniente para los repartidores registrados, especialmente en los momentos y zonas de mayor demanda”, explicó Omar Arribasplata, Director de Operaciones de PedidosYa en Perú.

En conjunto, el comportamiento observado confirma que el consumo digital en el Perú avanza hacia un estándar de inmediatez, conveniencia y resolución en tiempo real, donde el delivery y la movilidad urbana ya no solo abastecen, sino que también se integran a la forma de celebrar fechas clave como San Valentín.