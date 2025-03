Según Gonzáles, Perú es uno de los principales mercados de PedidosYa en materia de testeos. “Es un país laboratorio para nosotros. El primer mercado donde se lanzó PedidosYa Plus fue Lima. Lo probamos, nos equivocamos, aprendimos y ahora funciona”, señala. En el último año, el número de suscriptores a la plataforma se duplicó. ¿Qué más busca la ejecutiva? En el marco del Día de la Mujer, Patricia Gonzáles habló con esta revista sobre sus objetivos con la marca, los algoritmos y su visión de liderazgo.

¿Estuvo en su plan de vida mudarse de El Salvador a Lima?

Toda mi carrera la hice en mi país. Pasé por consumo masivo, por el segmento de bebidas y trabajé en marcas líderes. Cuando vi lo interesante que era el mundo del consumo en diferentes países, me comenzó a tentar la idea de qué había ahí afuera. Entré a PedidosYa cuando la marca se lanzaba en varios lugares de Latinoamérica luego de comprar Glovo y, entonces, se abrieron más oportunidades. Teníamos más puestos libres que personas, y fue cuando me dieron a escoger entre dos países.

¿Cuáles?

Ecuador y Perú. Pero me gustó más Perú porque ya había venido antes a comer (risas). Aquí todo era atractivo: era un mercado grande, pero recién se estaba construyendo y me parecía retador. Teníamos que terminar de armar el equipo y había un competidor fuerte. Todo se ponía cuesta arriba y el desarrollo que implicaba era sustancialmente mejor.

Le atrae lo retador.

Me aburre lo que no es retador. En consumo masivo muchas veces el ritmo es más lento y estable, pero en esta industria más tech y digital, tienes incendios día a día. O te encanta el incendio o te quemas, no es para todos. Me gusta mucho el reto siempre y cuando esté acompañada de personas correctas. Hacerlo sola no tiene sentido. Esta industria, además, te permite desarrollar otras cosas.

¿Cómo cuáles?

Resiliencia. Todo cambia constantemente. Podemos planear el mejor día de envíos y delivery, pero si el sistema falla, debemos aprender a tomar decisiones con la información disponible, reaccionar rápido y apoyarnos en lo aprendido. También es clave delegar más. Si nos rodeamos de personas en las que confiamos, podemos delegar con mayor rapidez y eficacia.

¿Qué le ha sorprendido de los algoritmos en esta industria más tecnológica?

Vengo de una industria en la que todo era más predecible. Por ejemplo, sabíamos que, en cuidado personal, las mujeres en Centroamérica se lavan el cabello, en promedio, tres veces a la semana, entonces uno ya hace sus cálculos. En el mundo del delivery, en cambio, hay tantos actores: el socio, el restaurante, el repartidor y nuestro equipo. Todas estas personas deben moverse en la misma sincronía para que algo suceda. Es fácil, pero al mismo tiempo, complejo.

¿Qué han logrado?

Maximizar la experiencia y minimizar el tiempo de entrega. Es un algoritmo que aprende de la vida real, recopila información y se ajusta constantemente. Al formar parte del holding Delivery Hero, utilizamos las mismas herramientas que emplean en otros 70 países, lo que aporta un input adicional al algoritmo y enriquece su aprendizaje; sería muy limitado si solo se basara en el mercado peruano. Actualmente, hay un equipo trabajando en el algoritmo del 2030, que quizá en el futuro pueda sugerirte qué comer, como un cuarto de pollo, porque ha calculado que es lo que necesitas. Tal vez, en algún momento, eso pase.

El liderazgo en tiempos de retos

LIMA 14 DE FEBRERO DE 2025 FOTO ENTREVISTA CON LA GERENTE GENERAL DE PERU DE PEDIDO YA, PATRICIA GONZALEZ. FOTOS: JOEL ALONZO/GEC

¿Cuál es su estrategia para liderar un equipo?

Adaptarme a todas las posibilidades, apalancarme de la tecnología como aliado y tener a personas que son más capaces que yo en posiciones de liderazgo. Hoy todas son más capaces que yo en lo que hacen.

¿Y cuál es su rol como líder?

Tengo la capacidad de tener a las personas capaces en sus áreas para que entre todos empujemos la empresa. Me parece que parte de ser líder es tomar todos los inputs de las personas talentosas para tomar la mejor decisión consensuada, de lo contrario, sería desgastante.

¿En qué quiere liderar con PedidosYa?

En todo. En restaurantes ya somos los líderes, el siguiente paso es ser líder en quick commerce (q-commerce) -entrega en el menor tiempo de productos comestibles-, creo que ya tenemos las estrategias super claras y el equipo que lo implementará. Es cuestión de tiempo.

¿En cuánto tiempo?

Tenemos que tener la capacidad de ver el corto plazo. Tampoco quemaremos plata a lo loco para lograr una cifra en 60 días. Pero deberíamos estar cerca de liderar en quick commerce a finales del año, y de manera sostenida. No nos interesa ser solo líderes hoy, sino tener la capacidad de desarrollar la industria, porque a Perú le falta mucho para adoptar la parte digital.

¿A qué le temen los potenciales usuarios?

Hay usuarios que todavía no descargan la aplicación o la usan solo una vez cada dos meses porque la perciben como un lujo, un gusto ocasional o un engreimiento. Pero el delivery debería ser una categoría completamente democratizada, donde puedas hacer las compras para el desayuno, el almuerzo, la cena, los snacks, la comida del perro… un espacio donde encuentres todo lo que necesitas en un solo lugar.

Por eso decidimos integrarnos con Yape, porque sabemos que esto rompe una barrera de entrada. Queríamos generar mayor adopción y reducir el miedo, y funcionó súper bien. Nuestra meta, además, es que nunca tengas que contactarnos porque tu pedido llegó en perfectas condiciones.

Suscripciones y créditos

¿Ya hay consumidores fieles?

Nosotros lanzamos nuestra funcionalidad de suscripción (PedidosYa Plus) en el 2022. En 2024 se duplicó el volumen contra el año anterior. Es una funcionalidad que está presente en 13 mercados de los 15 que tenemos en Latinoamérica. Nosotros en Perú tenemos alianza con Cabify.

También han incorporado los créditos, ¿ha crecido de la misma forma?

Brindamos un crédito a nuestros socios dependiendo del historial de cuánto venden. Realizamos un análisis de riesgo, vemos el flujo que tiene y su potencial. Además, los conocemos porque el equipo de comercial siempre está en contacto con ellos. Damos préstamos para que compren insumos o abran un nuevo local.

Antes teníamos algunas restricciones por miedo de prestar dinero, pero hoy somos más flexibles, pero nunca te vamos a dar S/ 2 millones si solo vendes S/ 10,000. Analizamos caso por caso, no comprometemos la liquidez del socio ni su planilla.

¿Qué nuevos pasos darán para desarrollar su ecosistema?

¿Todavía podemos sumar más restaurantes? Sí. Si hay un local con una fila en la calle de gente esperando entrar, vamos por él. Hay espacio para todos. Y si mañana aparece un nuevo supermercado, también queremos que esté en PedidosYa.

Nunca dejamos de invertir en descargas, porque si el usuario no baja la app, nunca podrá acceder a nuestros servicios. Hacemos una sobreinversión obsesiva, porque eso nos garantiza un embudo constante de usuarios. Invertimos ahora porque sabemos que en 2030 tendremos muchos más usuarios.

Anunciaron para este año una inversión de S/ 84 millones, ¿de cuánto será el próximo año?

Fluctúa año por año y depende mucho de lo que vayamos nutriendo. Este año es fuerte. En 2021 invertimos mucho en capturar restaurantes y fuimos consistentes en eso por tres años, ahora haremos lo mismo con quick commerce porque llegará a ser el 30% de todo nuestro negocio y posiblemente representará una masa crítica de volumen para nuestros proveedores.

En otros países hablan del delivery en drones.

Primero necesitaríamos que quiten todos los cables (risas). Puntualmente eso no lo hemos probado en el país, pero en Corea del Sur se están haciendo pruebas para entregar con robots, eso funciona porque hay densidad poblacional y se recorren distancias más cortas. En otros países con densidad poblacional, los usuarios pueden registrarse como repartidores cuando saben que en su mismo edificio se han hecho pedidos.

¿Cuántos pedidos puede hacer en el día?

Al menos una vez todos los días. Lo que más pido es supermercado.

¿Qué ha significado la migración para usted, considerando además que lidera una empresa donde muchos motorizados son migrantes?

Creo que es parte del modelo que ofrecemos: darle una mano para hacerse su día. Con este trabajo ganan un poco más de 1.5 o 2 veces el salario mínimo. Es una ventana para que sean parte de la PEA y eso no significa que sea desordenado porque pedimos varios requisitos para garantizar la seguridad y confianza. Es una ventana para que tengan ingresos dignos que les permita cubrir sus necesidades básicas.

Algún libro que recomiende.

Recomendaría el libro Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, y otro que también sugiero es El hombre más rico de Babilonia, de George Samuel Clason, porque aborda la administración con analogías bastante acertadas.

MÁS SOBRE DELIVERY

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.