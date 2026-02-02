San Valentín inaugura el calendario comercial del año con fuerza. Esta fecha, que se ha consolidado como el primer gran hito para el comercio en el Perú, refleja el entusiasmo de millones de peruanos por celebrar el amor y la amistad de forma especial. Desde cenas románticas hasta detalles personalizados, los consumidores apuestan por experiencias significativas, combinadas con pagos ágiles y seguros.

Según Niubiz, compañía de procesamiento de pagos, durante la campaña de San Valentín 2025, las transacciones digitales crecieron 20% frente al año anterior, una señal clara del entusiasmo de los consumidores por participar activamente en esta fecha. Aunque el ticket promedio fue de S/100, la frecuencia de compra aumentó, revelando una tendencia hacia celebraciones más personalizadas, frecuentes y accesibles.

Los regalos tradicionales mantuvieron su protagonismo, pero con una fuerza renovada: las florerías registraron un impresionante aumento del 1,484% en número de transacciones respecto a las cuatro semanas previas, seguidas por dulcerías y confiterías (+68%), panaderías y pastelerías (+57%) y restaurantes (+56%). Esto evidencia una preferencia por detalles simbólicos y experiencias gastronómicas, elegidos no solo por su valor emocional, sino también por su cercanía y practicidad.

El uso de billeteras digitales sigue en ascenso, representando el 24% del total de transacciones, según datos del año 2025. (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

En cuanto a medios de pago, las tarjetas de crédito y débito concentraron el 88% del volumen de ventas y el 76% de las operaciones. Sin embargo, las billeteras digitales no se quedaron atrás: representaron el 24% del total de transacciones. Dentro de estas, Yape lideró con un 72% de participación, seguida por Apple Pay (16%) y Plin (11%).

“Este comportamiento refleja la creciente adopción de métodos de pago digitales en el país, consolidando la tendencia hacia una mayor digitalización en las compras de los peruanos. Fechas como San Valentín nos muestran cómo la tecnología se integra de forma natural en la vida cotidiana y cómo los comercios que se adaptan rápidamente pueden conectar mejor con sus clientes”, resaltó Emigdio Campos, gerente de Business Analytics de Niubiz.