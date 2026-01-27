La marca de autos de origen chino, Geely, amplió su tienda ubicada en el Centro Comercial Plaza Norte. En el 2025 alcanzaron un crecimiento de ventas del 102% a nivel nacional en comparación al año anterior, mientras que solo esta tienda destacó con un incremento del 123%, consolidándose como uno de los locales de mejor desempeño de la red.

Para la renovación de esta tienda -que atiende desde 2011- se invirtió casi US$ 100 mil. Ahora, la marca cuenta con un área total de 270 m², un espacio superior al que tenían, que era de 164 m2. “Como parte de esta reinauguración, se ha implementado un nuevo patio de ventas“.

Según la empresa, esta renovación responde al sólido crecimiento que viene registrando la marca. Además, de la creciente preferencia de los consumidores peruanos por la propuesta de la marca, especialmente en el segmento SUV.

“Con esta reinauguración reafirmamos nuestro compromiso de acercar la marca a más personas y fortaleciendo nuestra presencia en zonas estratégicas de la ciudad”, señaló Carlos Elías, gerente comercial de Geely.

Geely se ubica como la marca de SUV Top#3 en ventas a nivel nacional, siendo sus modelos Coolray, Cityray y Starray, los más demandados.